    首頁　>　政治

    雙城論壇9/25～9/27登場 北市這些議員將隨團

    雙城論壇將登場，北市議會民政委員會今抽籤公費隨團議員。（記者甘孟霖攝）

    雙城論壇將登場，北市議會民政委員會今抽籤公費隨團議員。（記者甘孟霖攝）

    2025/09/10 15:24

    〔記者甘孟霖／台北報導〕台北上海雙城論壇近期將舉辦，台北市議會民政委員會今抽取市議員公費隨團名單，國民黨議員曾獻瑩、吳世正、柳采葳以及民眾黨議員張志豪。曾獻瑩受訪表示，據了解雙城論壇時間落在9月25日至27日，這也是大罷免後兩岸官方最高層級交流，意義非凡，對岸也很關注台灣目前的政治氛圍。

    今下午民政委員會進行抽籤，前來登記的議員並不多，只有國民黨議員吳世正、王欣儀、曾獻瑩、詹為元、耿葳、柳采葳、汪志冰、民眾黨議員張志豪、新黨議員侯漢廷等9位議員，吳民進黨籍議員。抽籤結果為曾獻瑩、吳世正、柳采葳、張志豪中選。

    曾獻瑩說，據了解就是9月25日至27日，議員會跟著市長一起去上海，而這次論壇意義重大，因為是大罷免後，兩岸最高官方層級的交流，目的希望能創造兩岸和平的氛圍，也傳達台灣民眾不喜歡這樣的內鬥。

    不過9月底時間接近中國十一國慶日，對此曾獻瑩也說，最敏感的九三閱兵已經過了，而10月份議會就要開議審預算，所以這個時間安排還滿好的。

