「朱郝趙聯盟」成形？國民黨：子虛烏有、見縫插針大可不必

國民黨文傳會主委林寬裕（左）表示，目前只有一個「在野聯盟」，國民黨希望2028重返執政這個目標是絕對不會改變的，部分人士見縫插針的行為大可不必。右為副發言人康晉瑜。（記者林欣漢攝）

2025/09/10 15:18

〔記者林欣漢／台北報導〕儘管國民黨主席朱立倫已再三強調交棒，喊話由「眾望所歸」者帶領國民黨，但黨內傳出仍有「挺朱派」積極牽線，外界認為朱沒有明確宣示不會競選連任，可能以退為進。今日也傳出，朱立倫日前頒發「中評會主席團主席」聘書給前中廣董事長趙少康，「朱郝趙聯盟」成形，引起黨內議論。

對此，國民黨文傳會主委林寬裕表示，國民黨內從來沒有什麼「這個聯盟」或「那個聯盟」，目前只有一個「在野聯盟」，希望2028重返執政這個目標是絕對不會改變的，什麼欽定、指定，引起什麼人的不同意，這些說法都是子虛烏有，部分人士見縫插針的行為大可不必。

另外，宣布參選國民黨主席的前立委鄭麗文日前提到，外界認為國民黨在修改選舉時程後，有意給予特定人士參選黨主席的資格，她不希望國民黨是一個因人設事的政黨，也不能私相授受，更不能夠密室交易，這些情況也是過去國民黨為人詬病，期盼國民黨要開大門、走大路。

媒體詢問，鄭麗文上述這番話，是否暗指黨主席朱立倫？對此，國民黨副發言人康晉瑜表示，未來的黨主席候選人，不能長他人志氣、滅自己士氣，這陣子很多傳言，例如黨中央對黨工沒有太多支持，但可以看到，很多國民黨的民意代表是空前團結，與朱立倫兩度在北檢前守候台北市黨部主委黃呂錦茹及許多黨工朋友，最後還被檢警調查。

康晉瑜指出，426所有民意反撲民進黨的大羈押、大搜索之後，國民黨也推出凱道遊行，讓民意展現，最後朱立倫還親自前往中正一分局進行說明。最近文傳會新媒體部推出「萊爾校長紓壓球」，就是要替所有受到迫害的黨工募款，而不足的部分，朱立倫也會全部買單，這就是用事實來說話、用行動來證明，如果期待國民黨未來成為有強力作戰能力的團隊，就不該說空話，而是做實事。

