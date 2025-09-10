藍白修「財劃法」出包 謝國樑喊窮：少了37億救救基隆

藍白15縣市長今天北上舉行「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會，基隆市長謝國樑（左）稱，基隆的統籌分配款竟然只有217億元，比去年少了37億元。（記者田裕華攝）

2025/09/10 15:10

〔記者林哲遠／台北報導〕藍白立委去年強行通過「財劃法」爭議修法，如今傳出公式設計出包，多個縣市分配金額不如修法前試算。藍白15縣市長今天北上舉行「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會，基隆市長謝國樑稱，基隆的統籌分配款竟然只有217億元，比去年少了37億元。

謝國樑表示，他想用很沉痛的心情報告基隆市的財政情況，統籌分配款的增加主要目的是要讓地方財源更充足、做更多建設，但目的情況真的是這樣嗎？去年各類稅收、分配稅收，基隆市年度總歲入是254億元，感謝這次立院修法，讓基隆統籌分配稅款理論上是增加75億，但最後核定是73億元，因此相加是327億元。

「我們收到行政院的通知，在加了73億元後，基隆市竟然只有217億元！」謝國樑聲稱，這更比去年尚未增加前254億元少了37億元，若加上核定的73億元，應該是短缺110億元。

謝國樑認為，這導致基隆根本編不了預算，還是希望能和行政院面對面表達基隆的困境，且在公開透明環境下，跟政院商討解決施政碰到的困難，請大家救救我們基隆市、救救我們財政。

