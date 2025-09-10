為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍白修「財劃法」出包 謝國樑喊窮：少了37億救救基隆

    藍白15縣市長今天北上舉行「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會，基隆市長謝國樑（左）稱，基隆的統籌分配款竟然只有217億元，比去年少了37億元。（記者田裕華攝）

    藍白15縣市長今天北上舉行「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會，基隆市長謝國樑（左）稱，基隆的統籌分配款竟然只有217億元，比去年少了37億元。（記者田裕華攝）

    2025/09/10 15:10

    〔記者林哲遠／台北報導〕藍白立委去年強行通過「財劃法」爭議修法，如今傳出公式設計出包，多個縣市分配金額不如修法前試算。藍白15縣市長今天北上舉行「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會，基隆市長謝國樑稱，基隆的統籌分配款竟然只有217億元，比去年少了37億元。

    謝國樑表示，他想用很沉痛的心情報告基隆市的財政情況，統籌分配款的增加主要目的是要讓地方財源更充足、做更多建設，但目的情況真的是這樣嗎？去年各類稅收、分配稅收，基隆市年度總歲入是254億元，感謝這次立院修法，讓基隆統籌分配稅款理論上是增加75億，但最後核定是73億元，因此相加是327億元。

    「我們收到行政院的通知，在加了73億元後，基隆市竟然只有217億元！」謝國樑聲稱，這更比去年尚未增加前254億元少了37億元，若加上核定的73億元，應該是短缺110億元。

    謝國樑認為，這導致基隆根本編不了預算，還是希望能和行政院面對面表達基隆的困境，且在公開透明環境下，跟政院商討解決施政碰到的困難，請大家救救我們基隆市、救救我們財政。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播