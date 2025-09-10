為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    法官論壇炸鍋！暗諷柯文哲「白蓮教主」：謊言夠大聲便成真理

    前民眾黨主席柯文哲今到桃園蘆竹祭拜父親牌位。（民眾黨提供）

    前民眾黨主席柯文哲今到桃園蘆竹祭拜父親牌位。（民眾黨提供）

    2025/09/10 15:08

    〔記者劉詠韻／台北報導〕前民眾黨主席、前台北市長柯文哲深陷京華城弊案，遭羈押1年後，日前以7000萬元交保；台北地檢署昨晚提出抗告，是否再度羈押備受外界矚目。不過，法官論壇今晨出現一篇題為「邪教抵禦對策」的文章，作者化名「戰爭已經開打」，並以「白蓮教主」暗喻柯文哲，指該教義邏輯為，謊言只要喊得夠大聲即可成為真理。

    該文提到，「奧姆真理教」教主麻原彰晃曾聲稱日本司法體系由黑暗勢力操控，目的在壓迫真理、阻止救贖，而非伸張正義。作者借題發揮，指出「眼下白蓮教主出關，立即率眾攻擊檢方，教眾更高喊神功護體，意在摧毀外界對司法獨立的信賴，進而動搖自由民主憲政秩序的三權分立根基」。他直言，白蓮教的邏輯為，謊言只要喊得夠大聲就會變成真理，因此貪污犯大喝三聲，就能變成政治犯，依法偵審也會被說成奉命行事。

    「戰爭已經開打」透露，曾聽同仁分享，監所管理員贊成司法官考上後應入監受訓1個月。為此，他自嘲，「還好我已經考上很久了，唇亡齒寒，唇亡齒寒啊」。

    此外，有署名「龍馬精神」的法官回應，調侃「法官論壇不是不能說笑話嗎？看完學長的文章我真的笑了」。他也批評，社會對司法官的仇視不是新鮮事，過去不少社會案件新聞底下，都有人動輒喊要砍殺法官家人。

    「龍馬精神」進一步質疑，檢方這次抗告理由「荒謬到讓同業都看不下去」，還指出「怎麼之前更嚴重的重大經濟、貪瀆案件，卻沒用同樣標準續押？」他甚至諷刺說，「不是說論壇不能談政治嗎？怎麼遇到同一陣營的人就裝沒看見？其實在侵蝕三權分立的是誰，大家都心裡有數。」

    另一名自稱「小北韭菜」的法官則留言，或許未來立法機關應考慮收回部分檢察官與法院的羈押權限，「這樣司法的工作理論上會減輕一些」。他也苦笑說，這一切宛如一齣戲，「但承審的學長姐壓力確實不小，媒體高度關注肯定讓工作更艱難」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播