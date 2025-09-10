法官論壇炸鍋！暗諷柯文哲「白蓮教主」：謊言夠大聲便成真理

前民眾黨主席柯文哲今到桃園蘆竹祭拜父親牌位。（民眾黨提供）

2025/09/10 15:08

〔記者劉詠韻／台北報導〕前民眾黨主席、前台北市長柯文哲深陷京華城弊案，遭羈押1年後，日前以7000萬元交保；台北地檢署昨晚提出抗告，是否再度羈押備受外界矚目。不過，法官論壇今晨出現一篇題為「邪教抵禦對策」的文章，作者化名「戰爭已經開打」，並以「白蓮教主」暗喻柯文哲，指該教義邏輯為，謊言只要喊得夠大聲即可成為真理。

該文提到，「奧姆真理教」教主麻原彰晃曾聲稱日本司法體系由黑暗勢力操控，目的在壓迫真理、阻止救贖，而非伸張正義。作者借題發揮，指出「眼下白蓮教主出關，立即率眾攻擊檢方，教眾更高喊神功護體，意在摧毀外界對司法獨立的信賴，進而動搖自由民主憲政秩序的三權分立根基」。他直言，白蓮教的邏輯為，謊言只要喊得夠大聲就會變成真理，因此貪污犯大喝三聲，就能變成政治犯，依法偵審也會被說成奉命行事。

「戰爭已經開打」透露，曾聽同仁分享，監所管理員贊成司法官考上後應入監受訓1個月。為此，他自嘲，「還好我已經考上很久了，唇亡齒寒，唇亡齒寒啊」。

此外，有署名「龍馬精神」的法官回應，調侃「法官論壇不是不能說笑話嗎？看完學長的文章我真的笑了」。他也批評，社會對司法官的仇視不是新鮮事，過去不少社會案件新聞底下，都有人動輒喊要砍殺法官家人。

「龍馬精神」進一步質疑，檢方這次抗告理由「荒謬到讓同業都看不下去」，還指出「怎麼之前更嚴重的重大經濟、貪瀆案件，卻沒用同樣標準續押？」他甚至諷刺說，「不是說論壇不能談政治嗎？怎麼遇到同一陣營的人就裝沒看見？其實在侵蝕三權分立的是誰，大家都心裡有數。」

另一名自稱「小北韭菜」的法官則留言，或許未來立法機關應考慮收回部分檢察官與法院的羈押權限，「這樣司法的工作理論上會減輕一些」。他也苦笑說，這一切宛如一齣戲，「但承審的學長姐壓力確實不小，媒體高度關注肯定讓工作更艱難」。

