    「老戰友」給柯文哲3點建議！ 王世堅：別以政治語言煽惑群眾

    民進黨立委王世堅今（10）日出席中常會，並於會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    民進黨立委王世堅今（10）日出席中常會，並於會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    2025/09/10 15:18

    〔記者陳政宇／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲涉及京華城弊案等，獲北院裁定7000萬元交保。對此，做為「老戰友」的民進黨立委王世堅今（10日）強調，祝福柯文哲身體健康，並提出包括勿以政治語言煽惑群眾、為民眾黨及支持者著想以及讓司法公平獨立審理等3點建議。

    王世堅今出席民進黨中常會前接受媒體聯訪，被詢及柯文哲交保一事。王表示，儘管2人過去在台北市議會曾對戰8年，當時公事公辦、嚴厲監督，但柯卸下市長職務後，身為昔日戰友，他只有祝福身體安好、冷靜面對司法質疑。

    接著，王世堅對柯文哲提出3點建議，首先是維持社會和諧，不應利用煽惑群眾的方式進行司法辯護，對案件本身無益，柯應該好好面對與答覆針司法所提出的質疑，而非透過政治活動或話語來挑動司法。

    王世堅續指，柯文哲既然創立民眾黨，應為黨及支持者著想；否則若最終被判有罪，將對民眾黨和「小草」造成很大的傷害，這些數以萬計的支持者是最無辜的，從政者一定要潔身自好，不應只為個人巧妙修飾辯護。

    此外，王世堅強調，民進黨在這次與司法論辯的過程中都保持節制，讓司法公平獨立審理，不會運用政治語言來解釋案件。他也呼籲，柯文哲在交保期間應謹守本分，除了不能與相關證人聯繫外，也應避免任何政治性動作、集會或言論，讓司法做公正的最終審判。

