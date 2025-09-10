15縣市長北上討地方補助 蔣萬安：就是要「地方包圍中央」

台北市長蔣萬安。（記者劉宛琳攝）

2025/09/10 14:59

〔記者劉宛琳／台北報導〕在野15縣市長今天北上舉行「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會，台北市長蔣萬安致詞時表示，今天行政院遲遲不分配345億的統籌分配稅款，還要將有公正計算公式給地方政府的一般性補助款改為審查制，已經核定的計劃型補助款至今沒下文，這讓地方政府無法精準編列下一年度的預算。預算會期就要開始了，「今天我們站出來就是要地方包圍中央」，就是要爭取地方自治的主體性。

蔣萬安表示，預算會期就要開始了，「今天我們站出來就是要地方包圍中央」，就是要爭取地方自治的主體性，不要處處受制於中央，看中央的臉色，我們就是要為地方的弱勢、教育和攸關民生的軌道預算來發聲。

蔣萬安表示，連續好幾年中央政府超徵的稅收幾千億，告訴人民這是因為經濟發展超乎預期，但事實上這是這個政府沒有精準預測經濟發展的能力，因此連續幾年編列收支不相符的預算，不然就是刻意低估收入，以自己的意思來使用這些超徵的稅款；年年超徵稅收幾千億，中央政府還是要連年舉債編列各種名目的特別預算，這是一個會持家的政府嗎？

蔣萬安表示，今天行政院遲遲不分配345億的統籌分配稅款，還要將原本有客觀公正的計算公式的分配給地方政府的一般性補助款改為審查制，甚至將原本應該要已經核定的計劃型補助款，至今遲遲沒有下文，這讓我們地方政府無所是從，也沒有辦法精準編列下一年度的預算。

蔣萬安強調，去年立法院修正「財劃法」最重要的精神，就是要改變長期大中央小地方的委屈心態，不只是要更加落實地方自治，也要讓第一線、直接攸關民眾權益的地方政府，能夠有更合理的預算規模來照顧民眾，來發展地方建設。請賴清德總統、卓榮泰院長到地方看看、聽聽地方的聲音，苦民所苦，為所當為。

