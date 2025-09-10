為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    新版財劃法亂象 朱立倫稱小問題可立刻解決、盼賴總統不再內鬥內耗

    國民黨主席朱立倫說，修過的財劃法，在大方向是沒有問題的。不能否認過程中公式的設計上，分母的確有一點瑕疵。（記者羅沛德攝）

    2025/09/10 15:04

    〔記者林欣漢／台北報導〕在藍白立委主導下，立法院去年12月20日三讀通過新版「財政收支劃分法」，卻因分配公式矛盾，導致部分縣市補助不增反降，更有逾300億統籌分配款無法完成分配等亂象。台中市長盧秀燕等藍營15名縣市首長今日下午齊聚台北爭取中央統籌分配稅款與補助款。國民黨主席朱立倫也於中常會喊話，這是一個小問題、財政部及行政院可以立刻解決的問題，希望賴清德總統放下，不要再內鬥、內耗。

    朱立倫指出，財劃法本來就是應該朝野一起努力，行政院更應該要端出版本，結果完全用杯葛、拒絕的態度，今天修過的財劃法，在大方向是沒有問題的。從75％中央獲得的財源，改為66％，直轄市獲得的財源相對各縣市也降低，減少了城鄉、南北的差距，也重新創造了新的公平財劃環境。

    朱立倫說，不能否認過程中公式的設計上，分母的確有一點瑕疵，財政部現階段應該用正確的公式試算之後，重新把345億元沒辦法分配的，提供給各縣市政府，作為下一年度編列預算、送議會審查的參考，解決了這345億元未分配的，基本上絕大部分的問題都解決了。而這345億元所謂分母的誤差，另外行政院提出修法，送至立法院，總是需要一點時間來調整分母。

    而針對一般性補助款，朱立倫表示，怎麼可以變成申請制，那就是計畫型補助款，一般性補助款就是公式化分配，如果變成計畫型補助款，用申請制，那就是掛羊頭賣狗肉，就是行政院又要操縱地方的補助款。前一段時間，因為苛扣26％的一般性補助款，造成地方與中央的爭議，現在又因為財劃法些微的一點點誤差，又造成中央與地方之亂，如果再因為一般性補助款，造成地方與中央之間群起而爭的情況，這不是台灣之福。

    朱立倫喊話，賴總統應該放下，不要好鬥的個性，跟在野黨鬥完以後，黨內也鬥、現在中央地方也鬥，這樣永遠沒完沒了，這是一個小問題、財政部及行政院可以立刻解決的問題，希望放下不要再內鬥、內耗。

    熱門推播