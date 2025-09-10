為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    中國聲稱回到一中原則可恢復談判 學者：若接受會像香港一樣被併吞

    中國國台辦今天表示，只要回到「一個中國原則」和「九二共識」共同政治基礎上，停止台獨分裂活動，兩岸協商談判即可恢復。（翻攝直播）

    2025/09/10 15:09

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕賴清德總統日前接受《自由時報》專訪時強調，兩岸談判交流不能以「台灣放棄主權、接受一中原則」為前提。中國國台辦今天表示，只要回到「一個中國原則」和「九二共識」共同政治基礎上，停止台獨分裂活動，兩岸協商談判即可恢復。學者示警，若接受這種主張，台灣就像香港一樣被中國併吞。

    《自由時報》本週一刊登多篇總統獨家專訪。賴清德提及，希望中國跟台灣談判交流應該要秉持對等尊嚴，不能設定台灣放棄主權、接受一個中國原則作為談判前提；只要正視中華民國存在的事實，也正視台灣民意，相信很多事都可以迎刃而解。

    對此，中國國台辦發言人陳斌華今天嗆聲，賴清德又在顛倒黑白、混淆是非，兜售「台獨」分裂謬論，花言巧語欺騙台灣民眾和輿論。

    陳斌華指稱，「大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國的一部分」，兩岸溝通協商談判當然要在「一個中國原則」基礎上進行。2008年至2016年，兩岸在體現「一個中國原則的九二共識」基礎上恢復協商，簽署一系列協議，達成一系列共識。

    陳斌華說，2016年民進黨上台後，拒不承認「九二共識」，兩岸溝通協商中斷。只要「民進黨當局」回到一個中國原則和「九二共識」共同政治基礎上，停止台獨分裂活動，兩岸協商談判即可恢復。否則都是空談，都是騙人的花招。

    台灣大學政治系副教授陳世民受訪表示，中國從1949年建政後，對台立場都是一貫的，亦即台灣必須是中國一部分，這個中國指的是中華人民共和國，不是中華民國。中共認為中華民國已被中華人民共和國繼承，並主張台灣是國共內戰未解決的問題，台灣政府類似於叛亂團體。

    陳世民分析，九二共識不管是中國的定義或是蘇起的定義，中共從來沒有接受一中各表，馬英九去中國訪問講各表一中後，國共的共同論述就是兩岸同屬一個中國，這種講法其實是代表台灣是中國一部分，只是用另一個說法呈現出來。

    陳世民批評，中國主張「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府，台灣是中國的一部分」，在這三段論情況下，完全沒有中華民國存在空間，台灣被視為中華人民共和國一部分。

    陳世民質疑，「大陸和台灣同屬一個中國」，這句話意義仍是台灣是中國一部分，至於國台辦聲稱要回到一中原則和九二共識，但北京沒有接受過一中各表，所以這樣的立場，不管誰當台灣總統，都不可能接受這種主張。若接受這種主張，台灣就像香港一樣被中國併吞，等於接受台灣是中國一部分。

    他示警，政府若接受中共主張非常危險，台灣會變成中國內政問題，當中國要攻擊台灣，便可要求其他國家不能介入。如果國民黨未來執政後，再講什麼一中憲法的九二共識，也會變成是接受台灣是中國一部分，會對台灣國際法地位受到很大傷害。

