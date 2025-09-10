最後一刻提出最高機密條文 藍白黑箱1年來屢見不鮮

立法院院會去年12月20日處理選罷法、憲訴法、財劃法等爭議法案，朝野立委搶佔主席台爆發好幾波激烈衝突。（資料照）

2025/09/10 14:58

〔記者謝君臨／台北報導〕新版「財政收支劃分法」公式設計出包，導致多個縣市分配金額不如預期，國民黨批評財政部、行政院明知有誤卻未提醒，民進黨則反控當初是藍白執意通過黑箱條文。事實上，藍白被控「黑箱」、最後一刻才提出「最高機密條文」已非首例，這1年多來於立法院院會表決前屢見不鮮，包括「國會擴權法案」、「憲法訴訟法」修法等皆然。

立法院院會去年5月處理「立法院職權行使法」、「刑法」增訂「藐視國會罪」等「國會擴權法案」時，即飽受民進黨立委與外界批評。

民進黨立委黃捷批評，藍白在審查前一晚才喬好條文，民眾黨團總召黃國昌宣稱「條文是最高機密」。民進黨立委蘇巧慧也怒轟，一個攸關台灣未來憲政運作，即將二讀、三讀的法案，竟然是藍白私下喬出來的「最高機密」，連藍白立委自己都沒有參與討論，媒體要問內容竟然是冒犯，「這不是黑箱，什麼是黑箱！」

民進黨團也羅列在野黨處理「國會擴權法案」的4大爭議，包括黑箱喬條文、程序不正義、議事不中立、表決不公平。

另，立法院院會去年12月20日在處理「憲訴法」修法時，民進黨團幹事長吳思瑤也批評，「憲訴法」修法在委員會快轉過水、且未經立法院長韓國瑜召集朝野協商，民眾黨團最後一刻才拿出黑箱條文，這與「國會擴權修法」如出一轍。

今年5月27日，民進黨團舉行「民主倒退 藍白大亂國會一週年」記者會，彙整出這一年來國會的十大亂象，包括：最暴力、最不討論、最黑箱、最愛擋案、自行綁架法案、最愛違憲、預算刪凍最多審議最亂、罔顧國會紀律、史上最不忠誠的在野黨，以及最議事不中立的國會議長。民進黨團並批評韓國瑜是「三箱」院長，亦即：表決搞黑箱、法案送冰箱、議場需要急救箱。

