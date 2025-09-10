民眾黨通過2026選舉提名辦法 黃國昌：現任議員選區優先

民眾黨主席黃國昌。（記者林哲遠攝）

2025/09/10 14:43

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨今日召開中央委員會，會中通過《2026年公職人員選舉提名辦法》，為2026年地方選舉展開提名作業，黨主席黃國昌表示，提名時程會分區分階段，原則是「先易後難」，目前有現任議員的選區優先提名，積極備戰2026年，期待台灣民眾黨在各地開枝散葉，讓更多人才能在地方耕耘及服務。

民眾黨說明，本次提名辦法強化中央黨部、地方黨部溝通與連結，依據2024年總統大選後，時任黨主席柯文哲指示由秘書長周榆修，帶領研修小組從過去選舉所累積經驗進行精進盤整，再根據研修小組做成的建議，於今年8月黨代表大會上通過《公職人員選舉提名條例》，並由選決會修訂《2026年公職人員選舉提名辦法》。

請繼續往下閱讀...

針對直轄市長、直轄市議員、縣市長、縣市議員、鄉鎮市長的提名作業中，民眾黨補充，由地方黨部主委擔任召集人組成推薦小組，小組成員不得少於7人，且其中至少三分之一成員由黨主席推派之。另外在艱困選區部分，根據民眾黨《公職人員選舉提名條例》第七條中規定，選舉決策委員會得針對艱困選區、未有提名人之選區及因應時勢之考量，徵詢舉薦適當人選，經中央委員會通過後予以徵召參選。

另外，因創黨主席柯文哲在總統大選期間所提出「聯合政府」的重要概念，黃國昌也指示，政策會成立「聯合政府研究小組」，針對各國對聯合政府的背景與經驗，由研究小組廣泛收集資料，找到符合台灣實踐可能的方案跟程序，第一輪將進行相關學者跟文獻收集，並廣邀學者共同加入討論。

