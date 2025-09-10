為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民眾黨通過2026選舉提名辦法 黃國昌：現任議員選區優先

    民眾黨主席黃國昌。（記者林哲遠攝）

    民眾黨主席黃國昌。（記者林哲遠攝）

    2025/09/10 14:43

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨今日召開中央委員會，會中通過《2026年公職人員選舉提名辦法》，為2026年地方選舉展開提名作業，黨主席黃國昌表示，提名時程會分區分階段，原則是「先易後難」，目前有現任議員的選區優先提名，積極備戰2026年，期待台灣民眾黨在各地開枝散葉，讓更多人才能在地方耕耘及服務。

    民眾黨說明，本次提名辦法強化中央黨部、地方黨部溝通與連結，依據2024年總統大選後，時任黨主席柯文哲指示由秘書長周榆修，帶領研修小組從過去選舉所累積經驗進行精進盤整，再根據研修小組做成的建議，於今年8月黨代表大會上通過《公職人員選舉提名條例》，並由選決會修訂《2026年公職人員選舉提名辦法》。

    針對直轄市長、直轄市議員、縣市長、縣市議員、鄉鎮市長的提名作業中，民眾黨補充，由地方黨部主委擔任召集人組成推薦小組，小組成員不得少於7人，且其中至少三分之一成員由黨主席推派之。另外在艱困選區部分，根據民眾黨《公職人員選舉提名條例》第七條中規定，選舉決策委員會得針對艱困選區、未有提名人之選區及因應時勢之考量，徵詢舉薦適當人選，經中央委員會通過後予以徵召參選。

    另外，因創黨主席柯文哲在總統大選期間所提出「聯合政府」的重要概念，黃國昌也指示，政策會成立「聯合政府研究小組」，針對各國對聯合政府的背景與經驗，由研究小組廣泛收集資料，找到符合台灣實踐可能的方案跟程序，第一輪將進行相關學者跟文獻收集，並廣邀學者共同加入討論。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播