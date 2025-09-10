柯文哲重金交保 朱立倫：司法變成打壓異己 國人無法接受

國民黨主席朱立倫今日在中常會表示，這一年多來，是司法受到最嚴峻考驗的時候，民眾對司法的信心大幅下降。（記者羅沛德攝）

2025/09/10 14:42

〔記者林欣漢／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲涉及京華城等案，日前以7000萬元交保。國民黨主席朱立倫今日表示，這一年多來，是司法受到最嚴峻考驗的時候，民眾對司法的信心大幅下降，司法背後是否有政治力介入，更是民眾最深的懷疑；如果司法變成政治操控，甚至作為打壓在野黨、打壓異己，都是國人無法接受的。

朱立倫於中常會發表談話表示，柯文哲的案子到目前為止，社會的觀感都是覺得，還沒有任何具體證據有受賄的情況，而圖利本來就有很大的辯論空間，更何況過程中的長期羈押變成押人取供，這是民眾絕對沒辦法接受的。柯文哲主席出來以後，檢方還是不服，還是持續要用抗告的方式，對司法是嚴重的打擊，應該回歸到法院的辯論、證據的呈現，讓司法的公平正義重新取得社會的信心，才是最重要的目標。

請繼續往下閱讀...

朱強調，台灣全面民主化幾十年來，司法本應該是最能夠做民主最後防線、公平正義的代表，但是如果司法變成政治操控，甚至作為打壓在野黨、打壓異己，都是國人無法接受的。

朱立倫指出，遲來的交保不是正義，必須還給社會司法的公正，同樣也要給柯文哲最大的空間，讓他好好證明清白。政治上，在野、藍白的合作，是最重要的方向，持續扮演強力監督的角色，不容許執政黨濫用司法、濫權腐化，不容許執政黨錯誤的政策影響民生，這都是在野黨必須扮演最關鍵的角色。藍白合作在立法院也好，整個政黨之間，甚至明年的選舉都是關鍵性的角色，後續更會持續往這方向推動。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法