竹市殯儀館燒錯大體卸責委外廠商及家屬 議會轟市府切割責任

新竹市立殯儀館發生燒錯大體嚴重，民政處長施淑婷今在議會專案報告。（記者洪美秀攝）

2025/09/10 14:39

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市議會臨時會今天變更議程由市府民政處長施淑婷進行殯儀館殯葬所燒錯大體緣由專案報告，報告中將疏失卸責給委外廠商及家屬未做確認引發議員不滿，民進黨團抨擊，殯葬所2年內發生冰庫退錯大體險害法醫剖錯刀疏失，上週更爆燒錯大體的嚴重不可逆疏失，難道市府只有監督之責？市府把責任推給外包業者及家屬未做確認，僅對家屬感到抱歉，市府嚴重失能及卸責，市民難以接受。

議員田雅芳說，當天殯葬業者與家屬起衝突的影像畫面中，站在一旁的殯葬所官員竟無動於衷，讓衝突事件擴大，除公權力蕩然無存，更是對家屬最大的傷害，但民政處的專案報告未見官員被懲處，她認為包括殯葬所官員及民政處長都應撤職及下台，才對得起家屬及對此事件負責。

議員楊玲宜及劉彥伶和曾資程及陳建名也說，市府的專案報告可說完美切割責任，市府該督導該負責的全推給委外廠商，還把責任推給是第一起燒錯大體的家屬未做最後確認，此次燒錯大體的嚴重疏失從冰庫源頭就出錯，市府的角色不僅要掌握流程及監督，更應嚴格把關整個流程不容許有犯錯的可能，市府無人為此事件負責，讓市民及家屬難以接受。

議員林彥甫也說，民政處所提的改善方案未對症下藥，即使未來新增紙本確認單讓冰庫管理者、代辦業者、亡者家屬三方簽名，仍有可能有未確認就簽名情形。市府要求人員執行掃描QRcode確認身分後要上傳至工作群組，並再由專人核對確認，只是徒增失誤、出錯的可能性，實務上不可能做到即時確認，是搞錯方向。他要求未來在流程設計上應讓管理員掃QR code，並輸入代辦業者提供的密碼後才能產生貼紙，做雙重確認。

施淑婷強調委外業者已向家屬道歉及達成和解，市府深感抱歉及遺憾，未來會再精進督導相關流程，其中已得標業者因連續疏失，已要求明年不得再投標，並考慮提前終止合約。

新竹市立殯儀館發生燒錯大體嚴重疏失卻卸責給委外廠商及家屬，議員砲轟市府切割責任。（記者洪美秀攝）

