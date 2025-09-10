籲柯建銘知所進退 王世堅：倚天劍、屠龍刀出鞘就要見血

民進黨立委王世堅今（10）日出席中常會，並於會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

2025/09/10 14:43

〔記者陳政宇／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘在大罷免後成為黨內究責對象，民進黨立委邱議瑩坦言過去一年很折磨，因為柯聽不進別人的意見。對此，民進黨立委王世堅今（10日）強調，民進黨要改革進步、回應社會要求，兼任黨主席的總統賴清德也視為重要步驟，相信柯知所進退，也沒有必要再溝通，「倚天劍、屠龍刀不輕易出鞘，但出鞘的時候就要見血！」

王世堅今出席民進黨中常會前，被詢及柯建銘去留議題。王表示，他覺得該做的溝通，黨團成員都一一在各種不同場合、不同時間發表過，以柯建銘那麼有智慧，博學多聞、耳目眾多，應該早就都聽到了，所以再溝通也沒有那個必要，現在是做決定的時候，不是溝通的時候，柯會有智慧做判斷。

請繼續往下閱讀...

王世堅說，尤其現在態勢已經很明了，民進黨回應社會要求、改革進步的部分，這是最重要的，賴清德也將其視為最重要的一個步驟，若連這個步驟都沒辦法落實踏出，後續更多的政策作為改變，將遇到更大的困難。

王世堅強調，倚天劍、屠龍刀不輕易出鞘，但出鞘的時候就要見血，這是必然的，現在已經是關鍵時刻，相信柯建銘聽得進去，也應該會知所進退才對，這是自己個人的期許。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法