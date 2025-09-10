為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    籲柯建銘知所進退 王世堅：倚天劍、屠龍刀出鞘就要見血

    民進黨立委王世堅今（10）日出席中常會，並於會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    民進黨立委王世堅今（10）日出席中常會，並於會前接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    2025/09/10 14:43

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院民進黨團總召柯建銘在大罷免後成為黨內究責對象，民進黨立委邱議瑩坦言過去一年很折磨，因為柯聽不進別人的意見。對此，民進黨立委王世堅今（10日）強調，民進黨要改革進步、回應社會要求，兼任黨主席的總統賴清德也視為重要步驟，相信柯知所進退，也沒有必要再溝通，「倚天劍、屠龍刀不輕易出鞘，但出鞘的時候就要見血！」

    王世堅今出席民進黨中常會前，被詢及柯建銘去留議題。王表示，他覺得該做的溝通，黨團成員都一一在各種不同場合、不同時間發表過，以柯建銘那麼有智慧，博學多聞、耳目眾多，應該早就都聽到了，所以再溝通也沒有那個必要，現在是做決定的時候，不是溝通的時候，柯會有智慧做判斷。

    王世堅說，尤其現在態勢已經很明了，民進黨回應社會要求、改革進步的部分，這是最重要的，賴清德也將其視為最重要的一個步驟，若連這個步驟都沒辦法落實踏出，後續更多的政策作為改變，將遇到更大的困難。

    王世堅強調，倚天劍、屠龍刀不輕易出鞘，但出鞘的時候就要見血，這是必然的，現在已經是關鍵時刻，相信柯建銘聽得進去，也應該會知所進退才對，這是自己個人的期許。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播