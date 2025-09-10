15藍白縣市長籲政院依新版財劃法 保證地方政府財源「只增不減」

台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜等人出席藍白縣市首長、副首長「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會。（記者田裕華攝）

2025/09/10 14:39

〔記者劉宛琳／台北報導〕在野15縣市長今天北上舉行「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會，15縣市共同發表3點聯合聲明，呼籲行政院應該依照新版財劃法，保證地方政府財源只增不減，讓一般性補助款回歸透明、公平、公開的公式設算分；一般性和計畫性補助款不得任意短編、刪減或拖延。15縣市長並共同向中央喊話，希望行政院盡速回歸正軌。

聯合聲明內容：

一、財劃法修法的目的在確保地方政府依財政自主，統籌分配款與一般性補助款，應該依照財劃法立法精神完整且合理分配，且須保障各地方政府此二者財源較修法前皆只增不減。

二、一般性補助款應回歸透明、公平、公開的公式設算分配，不宜淪為中央片面制定規則與審查標準的申請制。

三、中央原已核定給各地方政府之一般性補助款以及計畫型補助款，應該受到保障，不得任意短編、刪減或拖延，呼籲中央盡速核實補足，以免嚴重影響地方施政推動。

台中市長盧秀燕（右起）、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜等人出席藍白縣市首長、副首長「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會。（記者田裕華攝）

在野15縣市長今天北上舉行「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會，共同發表聯合聲明。（記者劉宛琳攝）

