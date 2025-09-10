為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    15藍白縣市長籲政院依新版財劃法 保證地方政府財源「只增不減」

    台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜等人出席藍白縣市首長、副首長「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會。（記者田裕華攝）

    台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜等人出席藍白縣市首長、副首長「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會。（記者田裕華攝）

    2025/09/10 14:39

    〔記者劉宛琳／台北報導〕在野15縣市長今天北上舉行「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會，15縣市共同發表3點聯合聲明，呼籲行政院應該依照新版財劃法，保證地方政府財源只增不減，讓一般性補助款回歸透明、公平、公開的公式設算分；一般性和計畫性補助款不得任意短編、刪減或拖延。15縣市長並共同向中央喊話，希望行政院盡速回歸正軌。

    聯合聲明內容：

    一、財劃法修法的目的在確保地方政府依財政自主，統籌分配款與一般性補助款，應該依照財劃法立法精神完整且合理分配，且須保障各地方政府此二者財源較修法前皆只增不減。

    二、一般性補助款應回歸透明、公平、公開的公式設算分配，不宜淪為中央片面制定規則與審查標準的申請制。

    三、中央原已核定給各地方政府之一般性補助款以及計畫型補助款，應該受到保障，不得任意短編、刪減或拖延，呼籲中央盡速核實補足，以免嚴重影響地方施政推動。

    台中市長盧秀燕（右起）、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜等人出席藍白縣市首長、副首長「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會。（記者田裕華攝）

    台中市長盧秀燕（右起）、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜等人出席藍白縣市首長、副首長「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會。（記者田裕華攝）

    在野15縣市長今天北上舉行「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會，共同發表聯合聲明。（記者劉宛琳攝）

    在野15縣市長今天北上舉行「十五縣市站出來！捍衛地方補助」記者會，共同發表聯合聲明。（記者劉宛琳攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播