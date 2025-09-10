柯文哲赴桃園祭拜父親哽咽落淚 支持者現場打氣「我們都在」

柯文哲赴蘆竹宏願大千世界祭拜父親，離去時受訪表示，今天就是來給父親牌位上個香，因為告別式時他在獄中，只去了30分鐘。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/09/10 14:35

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕前民眾黨主席、台北市長柯文哲今（10）日上午前往桃園蘆竹宏願大千世界祭拜父親牌位，並拜會創辦人釋本藏師父，柯文哲待了約2個半小時，於中午12點20分離去，柯文哲受訪表示，今天就是來給父親牌位上個香，因為告別式時他在獄中，只去了30分鐘。

柯文哲離去時媒體詢問「跟父親說了些什麼」、「有支持者希望你能繼續領導」等問題，幕僚不斷回稱今天沒有要受訪，但柯文哲表示，「聊一下、講一下」，因為父親過世時他在獄中，只有告別式去了約30分鐘，媽媽是個很注重傳統的人，認為農曆7月不要到納骨塔，所以取消前往父親骨灰安放的大坪頂，而父親牌位暫時放在宏願大千世界，所以今天來此給父親上個香。

請繼續往下閱讀...

至於媒體問及「面對北檢提出抗告有無特別的戰略」、「欲參選國民黨主席的前台北市長郝龍斌說與柯P恩怨已翻頁，你有翻頁了嗎」等提問，柯文哲則沒有回應，現場有支持者、小草不斷喊加油，並說「阿北我們有好好上班，只是公司剛好在這裡，阿北你不用知道我們是誰，你只要知道我們小草都愛你、我們都在」，柯文哲則回「謝謝」。

釋本藏師父受訪時表示，柯父牌位安置在3樓大雄寶殿，柯文哲今天主要是來祭拜父親，看到自己父親的牌位很感傷，他告訴柯文哲在佛法中這叫做覺，老病死生是新的開始，希望柯文哲要把身體顧好，最大的重點是安心，並告訴柯文哲人生必須要忍，幸福要忍、不管天氣冷熱都要忍，最大的狀況是要懺悔，修行就是在改變，以退為進才能海闊天空，盼柯文哲「安心地處理現在的事，爸爸的事我會用我最大的祝福幫忙處理，也告訴他要加油，沒有談論到其他的事」。

釋本藏師父表示，柯文哲的心情很平靜，也才能在此待這麼久，他要柯文哲聽聽音樂、靜坐、喝茶，柯文哲看到爸爸時則哽咽落淚，感覺柯文哲這1年來變得比較安靜、也更內斂了。

蘆竹宏願大千世界創辦人釋本藏受訪時表示，釋本藏師父表示，他只告訴柯文哲人生必須要忍，以退為進才能海闊天空，他只告訴柯文哲「你就安心地處理現在的事，爸爸的事我會用我最大的祝福幫忙處理，也告訴他要加油，沒有談論到其他的事」。（記者鄭淑婷翻攝）

