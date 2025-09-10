名下土地上百筆、存款逾3億！財力驚人 鍾東錦：娶到一個好老婆

苗栗縣長鍾東錦名下土地上百筆、存款逾3億元，財力驚人，他說「娶到一個好老婆」最艱困時扶持他；圖為鍾東錦與妻子陳美琦合照。（取自鍾東錦臉書）

2025/09/10 14:13

〔記者彭健禮／苗栗報導〕監察院昨（9）日公布最新一期廉政專刊，包含部分縣市首長的財產申報資料；其中，苗栗縣長鍾東錦名下土地上百筆、存款3億96萬5216元，還有3161萬4832元的美債，財力驚人，引發熱議，當中不乏貶抑。對此，鍾東錦表示，「我選擇誠實申報，從政，應該一本良知。」並不諱言「我的運氣很好，娶到一個好老婆，在我最艱困的時候，扶持著我到今天。」

鍾東錦臉書於今（10日）午發文表示，「據實申報也許換來政治對手的操弄，但誠實的價值並不會因此而減損，面對爭議，直球對決是我一貫的風格。」也認為，政治人物的財產申報，一直是政客以及網紅代議士們的主戰場，以黨為界，雙重標準，對不合常理的申報視而不見，但據實申報的人卻反受檢討，是常態，也是病態，是台灣選風敗壞下的縮影。

請繼續往下閱讀...

鍾表示，他不是在安逸環境中成長的人，曾走過生命的低谷，因鄉親的支持，成為一個新造的人，這一生的榮辱與功過早已放下，最不捨的，只有親人與苗栗人民。

「我的運氣很好，娶到一個好老婆，在我最艱困的時候，扶持著我到今天。」鍾並不捨妻子陳美琦生在鉅富之家，未計較他的過去，還因他的從政，連帶也遭受政客誣陷。

鍾並感嘆，土地售出本就該誠實申報，增加的數額都是可供查證的公開資訊，但曾幾何時，清白交代竟成為政敵操弄仇恨的工具？這情形每年財產申報都要被拿出來凌遲一次，是否真的要向某些政客學習如何技巧性申報財產，才能安穩度日？

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法