財劃法修正屏東少46億 周春米盼政院立院聽取各縣市聲音

財劃法修正屏東少46億，周春米盼行政院與立法院聽取各縣市聲音。（記者蔡宗憲攝）

2025/09/10 14:09

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕立法院修正財政收支劃分法部分條文後，屏東縣將有46億元缺口，屏東縣長周春米上午出席核安演習時，再次強調，如何公平分配以實現各縣市財政均衡，是當前重要課題，希望行政院與立法院能聽取各縣市聲音。

周春米指出，目前已確認統籌分配款額度，屏東是為264億元，但加上一般性與計畫型補助，較去年預算規模減少46億元。因此，北上請行政院協助，針對後續財源計算方法及支援程度進行了解，以利明年度總預算的提出。隨著議會開議在即，需確立明確的預算規模，預估明年將有約50億元的預算缺口。

「財劃法不能讓強者更強、富者更富。」周春米強調，去年底立法院修正財劃法後，因相關變動很大，中央推行政策與地方爭取計畫型補助時，存在一定落差與停頓。地方在相關財源明確性不足，推動建設非常辛苦，無論是縣政府或鄉鎮公所皆面臨挑戰。雖財劃法分配雖美其名在增加地方自主財源，但中央財源有限，如何公平分配實現各縣市財政均衡是重點，屏東縣正全面啟動建設，預算短缺令人憂心，希望中央支持下讓屏東縣明年預算更充足，確保建設進度不落後。

周春米出席核安演習。（記者蔡宗憲攝）

