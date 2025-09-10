為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    財劃法修正屏東少46億 周春米盼政院立院聽取各縣市聲音

    財劃法修正屏東少46億，周春米盼行政院與立法院聽取各縣市聲音。（記者蔡宗憲攝）

    財劃法修正屏東少46億，周春米盼行政院與立法院聽取各縣市聲音。（記者蔡宗憲攝）

    2025/09/10 14:09

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕立法院修正財政收支劃分法部分條文後，屏東縣將有46億元缺口，屏東縣長周春米上午出席核安演習時，再次強調，如何公平分配以實現各縣市財政均衡，是當前重要課題，希望行政院與立法院能聽取各縣市聲音。

    周春米指出，目前已確認統籌分配款額度，屏東是為264億元，但加上一般性與計畫型補助，較去年預算規模減少46億元。因此，北上請行政院協助，針對後續財源計算方法及支援程度進行了解，以利明年度總預算的提出。隨著議會開議在即，需確立明確的預算規模，預估明年將有約50億元的預算缺口。

    「財劃法不能讓強者更強、富者更富。」周春米強調，去年底立法院修正財劃法後，因相關變動很大，中央推行政策與地方爭取計畫型補助時，存在一定落差與停頓。地方在相關財源明確性不足，推動建設非常辛苦，無論是縣政府或鄉鎮公所皆面臨挑戰。雖財劃法分配雖美其名在增加地方自主財源，但中央財源有限，如何公平分配實現各縣市財政均衡是重點，屏東縣正全面啟動建設，預算短缺令人憂心，希望中央支持下讓屏東縣明年預算更充足，確保建設進度不落後。

    周春米出席核安演習。（記者蔡宗憲攝）

    周春米出席核安演習。（記者蔡宗憲攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播