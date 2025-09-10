柯文哲祭拜父親牌位 民俗專家：做錯3件事

柯文哲到桃園蘆竹祭拜父親的牌位。（圖由民眾黨提供）

〔記者陳鳳麗／南投報導〕柯文哲上午到桃園蘆竹祭拜父親牌位，法師並教他跟父親祈求請其加持化解他的一切災難，民俗專家廖大乙表示，柯父過世還未對年，依民俗應戴孝，且去祭拜不能「兩串蕉」；另因柯犯官符，農曆七月祭拜亡父不能祈求，而是懺悔自省，不要讓父親在冥界蒙羞。

廖大乙指出，農曆七月被稱「鬼月」，佛教則說是「教孝月」，因此農曆七月仍可到寺廟祭拜過世的父親，只是在民俗宗教上，柯父今年2月中旬過世，至今還未對年，柯文哲若依古禮是要跪爬進去寺廟祭拜，而非由法師出來迎接大步進寺廟。即使現在很多不照傳統禮俗，但柯文哲還在守孝期還是應該戴孝。

廖大乙說，農曆七月「好兄弟」、「好姐妹」到人間，這個月普度是不能祈求，而在柯父告別式後，柯文哲首次到父親牌位前祭拜，依習俗應帶祭拜品，而不是兩手空空。

廖大乙也說，柯文哲現在有官司，民俗上即是「犯官符」，犯官符的兒子去祭拜亡父，應該向神佛和在冥界的父親懺悔，並稟告父親會重新做人，不會讓祖先蒙羞，而不是向父親祈求，請其加持，化解他的一切災難。

以上為民俗說法 僅供參考

廖大乙說農曆七月可祭拜祖先，犯官符的人要向祖先懺悔，而不是祈求。（圖由廖大乙提供）

