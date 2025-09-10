為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    柯文哲祭拜父親牌位 民俗專家：做錯3件事

    柯文哲到桃園蘆竹祭拜父親的牌位。（圖由民眾黨提供）

    柯文哲到桃園蘆竹祭拜父親的牌位。（圖由民眾黨提供）

    2025/09/10 14:10

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕柯文哲上午到桃園蘆竹祭拜父親牌位，法師並教他跟父親祈求請其加持化解他的一切災難，民俗專家廖大乙表示，柯父過世還未對年，依民俗應戴孝，且去祭拜不能「兩串蕉」；另因柯犯官符，農曆七月祭拜亡父不能祈求，而是懺悔自省，不要讓父親在冥界蒙羞。

    廖大乙指出，農曆七月被稱「鬼月」，佛教則說是「教孝月」，因此農曆七月仍可到寺廟祭拜過世的父親，只是在民俗宗教上，柯父今年2月中旬過世，至今還未對年，柯文哲若依古禮是要跪爬進去寺廟祭拜，而非由法師出來迎接大步進寺廟。即使現在很多不照傳統禮俗，但柯文哲還在守孝期還是應該戴孝。

    廖大乙說，農曆七月「好兄弟」、「好姐妹」到人間，這個月普度是不能祈求，而在柯父告別式後，柯文哲首次到父親牌位前祭拜，依習俗應帶祭拜品，而不是兩手空空。

    廖大乙也說，柯文哲現在有官司，民俗上即是「犯官符」，犯官符的兒子去祭拜亡父，應該向神佛和在冥界的父親懺悔，並稟告父親會重新做人，不會讓祖先蒙羞，而不是向父親祈求，請其加持，化解他的一切災難。

    以上為民俗說法 僅供參考

    廖大乙說農曆七月可祭拜祖先，犯官符的人要向祖先懺悔，而不是祈求。（圖由廖大乙提供）

    廖大乙說農曆七月可祭拜祖先，犯官符的人要向祖先懺悔，而不是祈求。（圖由廖大乙提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播