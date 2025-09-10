為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    藍白修「財劃法」出包卻歡天喜地 民進黨：盧秀燕應找自家人惡補數學

    民進黨發言人卓冠廷。（資料照）

    2025/09/10 14:11

    〔記者陳政宇／台北報導〕藍白立委去年強行通過「財政收支劃分法」爭議修法，如今傳出公式設計出包，多個縣市分配金額不如修法前試算。民進黨發言人卓冠廷今（10日）直指，當時修法通過藍白歡天喜地，事後大出包，誰的錯非常清楚；台中市長盧秀燕與其找縣市長開會，不如找藍白立委上數學課。

    卓冠廷今在民進黨直播節目「午青LIVE」表示，既然盧秀燕有空與台北市長蔣萬安等縣市長開會，不如找藍白立委去惡補數學課。因為「財劃法」出大包的肇因，就是當初惡修時不在委員會討論，又搞黑箱再修正動議。關鍵的「財劃法」第16-1條，分母寫錯，離島寫成全國、本島也寫成全國。立法院自己修法，出事卻怪行政院，毫無邏輯可言。

    關於「財劃法」修法時程，卓冠廷細數，去年11月國民黨立委陳玉珍三分鐘將修法送出委員會，12月20日深夜粗暴三讀通過，再修正動議於表決最後一刻才提出。行政院隨即在12月23日召開記者會，指出「財劃法」修法有問題，更於2月27日提出覆議，再度指出公式有誤，無奈3月12日藍白多數否決覆議。可見藍白暴力修法搞破壞，如今爛攤子卻想甩鍋給早已一再提醒的行政院，令人無言。

    最後，卓冠廷強調，台中大里垃圾山爭議，盧秀燕至今神隱第10天，而在地原本期望台中市府亡羊補牢編列相關預算，結果台中市明年度預算出爐，盧秀燕竟仍沒編列清除垃圾山預算。盧秀燕面對垃圾山爭議，遲不面對，因此要再次質問盧秀燕，有沒有施壓基層不准談論垃圾山，請盧秀燕正面回應。

