點名國民黨有3大問題 張亞中：難道靠每天罵民進黨就能贏2028

國民黨主席參選人張亞中10日召開「重建黨德與黨魂」記者會，說明參選黨主席的理念。（記者羅沛德攝）

2025/09/10 14:07

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席參選人、孫文學校總校長張亞中今日直言，國民黨這幾年的社會形象沒有變得更好，人民對國民黨失望多於讚揚，年輕人對國民黨也是裹足不前，這是國民黨的文化、制度及方向出了問題。他若當選黨主席，會有計畫、有目標的重建國民黨的黨德與黨魂。

張亞中今日舉行「重建黨德與黨魂」記者會，他指出，現在每一位國民黨主席參選人都說，要贏得2026、2028，當然要贏得選舉，但是問題在於怎麼贏，難道只靠每天罵民進黨嗎？或是等民進黨做很爛來贏得選舉？這些發言顯得黨主席的工作，只是為了等待安排下一個總統候選人，好像參選這次黨主席只是一個任務型的黨主席，那從現在到2027年總統提名這段時間，難道黨主席的任期就是一個垃圾時間嗎？

請繼續往下閱讀...

張亞中表示，他如果當選黨主席，一定會透過初選推出一個最強的總統候選人，也會用最大誠意、窮盡一切力量來贏回2026、2028，以真誠的態度與民眾黨等友黨合作，一起下架民進黨，但是除了這些事情，還有沒有更重要的事情？

國民黨的文化、制度及方向出了問題

張亞中說，一個黨就和人一樣，要在社會上贏得信任與尊重，才能得到認同及選票，國民黨要有理念、方法及靈魂，若當選黨主席，要把黨的基礎打好，國民黨這幾年的社會形象沒有變得更好，人民對國民黨失望多於讚揚，年輕人對國民黨也是裹足不前，這是國民黨的文化、制度及方向出了問題，最根本的黨德、黨魂在哪裡？一個政黨沒有黨德黨魂，只是淪為政客爭權奪利的工具而已。

他認為，還要讓台灣人更清楚認識台灣史，而不是像現在都不敢談，以為談了就沒有選票。

「如果國民黨失去黨德黨魂，才是真正亡黨的開始」。張亞中強調，參選黨主席的初衷就是要救黨，再來救國、救兩岸，包括黨務的改革、對重要國家政策的立場、要重建台灣的戰略價值，「孫中山的思想，中華文化、中華史觀，天下為公，以人民福祉為主的信念，以及矢勤矢勇，必信必忠，一心一德，貫徹始終的堅毅精神，這些就是國民黨賴以生存的黨德與黨魂」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法