為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    民進黨對柯文哲犯「戰和不定」大忌 苗博雅：讓貪污犯高調、團戰力削弱

    柯文哲交保第3天赴桃園蘆竹祭拜父親牌位身影曝光。（民眾黨提供）

    柯文哲交保第3天赴桃園蘆竹祭拜父親牌位身影曝光。（民眾黨提供）

    2025/09/10 15:41

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席、台北市長柯文哲涉及京華城弊案等，聲請具保停押獲北院裁定7000萬元交保。對此，台北市議員苗博雅表示，柯文哲說「查了一年沒有證據」很會畫重點，而民進黨對柯文哲一案犯了「戰和不定」兵家大忌，團體戰力被削弱，當然即使是一個貪污案的被告，都可以史無前例高調。

    苗博雅在政論節目《新聞面對面》上表示，雖然網路聲量與風向不是萬能，但沒有卻萬萬不能，柯文哲很會畫重點，從「小沈1500是Excel Pay」再到「查了一年沒有證據」，白營支持者就拿著柯文哲畫的重點當金科玉律，其他東西一概不看。

    苗博雅指出，現在沒什麼人再畫重點，包括民進黨，這不是批評而是疑惑，大罷免結束後，民進黨仍「戰和不定」，這是兵家大忌，而柯文哲態度很明顯就是要戰，而國民黨明顯是要跟柯文哲合，而民進黨到現在戰和不定，出來要戰的都死在前線，主張要和的也被批評「那你整個團體戰力被削弱的情況下，當然即使是一個貪污案的被告，都可以史無前例的高調，其實是來自於另外一面力量完全沒有出來，所以你會看到就是由藍白主導的力量。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播