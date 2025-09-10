民進黨對柯文哲犯「戰和不定」大忌 苗博雅：讓貪污犯高調、團戰力削弱

柯文哲交保第3天赴桃園蘆竹祭拜父親牌位身影曝光。（民眾黨提供）

2025/09/10 15:41

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前民眾黨主席、台北市長柯文哲涉及京華城弊案等，聲請具保停押獲北院裁定7000萬元交保。對此，台北市議員苗博雅表示，柯文哲說「查了一年沒有證據」很會畫重點，而民進黨對柯文哲一案犯了「戰和不定」兵家大忌，團體戰力被削弱，當然即使是一個貪污案的被告，都可以史無前例高調。

苗博雅在政論節目《新聞面對面》上表示，雖然網路聲量與風向不是萬能，但沒有卻萬萬不能，柯文哲很會畫重點，從「小沈1500是Excel Pay」再到「查了一年沒有證據」，白營支持者就拿著柯文哲畫的重點當金科玉律，其他東西一概不看。

苗博雅指出，現在沒什麼人再畫重點，包括民進黨，這不是批評而是疑惑，大罷免結束後，民進黨仍「戰和不定」，這是兵家大忌，而柯文哲態度很明顯就是要戰，而國民黨明顯是要跟柯文哲合，而民進黨到現在戰和不定，出來要戰的都死在前線，主張要和的也被批評「那你整個團體戰力被削弱的情況下，當然即使是一個貪污案的被告，都可以史無前例的高調，其實是來自於另外一面力量完全沒有出來，所以你會看到就是由藍白主導的力量。」

