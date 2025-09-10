台灣米配送山口、石川300多所學校 學生讚米飯甜度適中可配菜

日本學生與訪團共進午餐。（記者吳哲宇攝）

〔記者吳哲宇／山口報導〕印太戰略智庫執行長矢板明夫等人組織訪問團，捐贈共20噸台灣稻米「台南11號」給已故前日本首相安倍晉三的家鄉山口縣、以及八田與一的故鄉石川縣使用。這批稻米今日開始配送到山口縣的300多所中小學校。山口縣政府並邀請訪團至防府市國府中學，與學生一同共進台灣米午餐。日本學生吃過後，表示與日本米相比，台灣米甜度適中，不會與甜點衝突。

山口縣政府今日開始配送台灣捐贈的「台南11號」稻米，至縣內300多所中小學校，縣政府並邀請訪團至防府市國府中學，與學生一同共進用台灣米煮的午餐。這些白米份量，可以供山口、石川兩縣的20多萬中小學生、老師吃一頓午餐。

針對台灣稻米，學生皆表示美味好吃，其中一位學生認為，與較甜的日本米相比，台灣米甜度適中，是保守型的甘甜感覺，這樣的話也不會與午餐的其他甜點衝突，也適合配菜來吃。

另一位學生表示，台灣米飯有點軟，其餘感覺與日本米相同，第一次能吃到台灣米很高興。

至於對台灣的印象，學生都知道台灣，但還沒有去過。一位國三學生表示，他們對台灣也都有親切的感覺，與台灣人共進午餐也覺得很快樂、興奮；他還搭配兩個拳頭靠近碰在一起的手勢，其他同學見狀也紛紛舉手碰拳，直呼日本與台灣完全零距離。

一路上，學生經過皆彬彬有禮問好，不僅準備迎賓舞蹈，還有班級在窗戶貼上中華民國國旗。訪團離開時也夾道歡送，並期待再次與訪團相會。

矢板明夫表示，去年日本夏天特別酷熱，導致稻米產量下降，加上訪日外國客大增，外食需求升高，今年日本米價漲價約3倍，進而導致受限政府預算的學生營養午餐減少吃米次數，有一所學校一個月甚至減少到吃9次米，改為吃麵包或炒麵。

日本學生於黑板掛著「歡迎來到國府國中，台灣米飯很好吃」布條。（記者吳哲宇攝）

日本學生歡送訪團。（記者吳哲宇攝）

訪團團長涂醒哲（左）向學校校長致贈台灣紀念品。（記者吳哲宇攝）

