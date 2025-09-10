獨家》沈慶京和威京法務長通話曝光 「施威全願寫2篇、他敢批監察院」

菱傳媒董事長施威全。（資料照）

2025/09/10 13:31

〔記者陳彩玲／台北報導〕菱傳媒董事長施威全曾被台北地檢署傳喚說明京華城案，近日他在臉書踢爆，遭檢察官影射、刻意拉入此案，傳訊站不住腳又掰理由要遮掩缺失。事實上，去年時任威京集團法務長楊家駿，和威京集團主席沈慶京通話時表示，「施威全願意幫我們寫兩篇，他敢批判監察院」等語，檢方為釐清狀況，傳喚施作證。

施威全昨在臉書發文表示，自己被傳訊問只覺莫名其妙，「到底我與此案有何一絲一毫牽連？檢察官提示我針對此案寫的評論文字，我文章裡批評檢察官搞錯都市計畫法，檢察官問說是誰要我寫？誰支付稿費？稿費付到何方？問題很無厘頭」。

本報調查，施威全會被傳喚作證是源自於2024年6月30日，沈慶京與楊家駿的一通電話，當時京華城弊案鬧得沸沸揚揚，除台北地檢署分案偵辦外，台北市議會專案調查小組也不斷約訪相關承辦公務員談話，沈因憂心打電話給楊家駿詢問「監察院胡說八道，什麼時候新聞會慢慢出去？」

楊家駿回應，「我們在考慮，準備拜託施威全，施威全願意幫我們寫兩篇專攻這個東西，他的膽識敢批判監察院。」沈慶京聽聞後追問，「那我們的法令依據應該要先給議員應曉薇」，楊家駿當時一頭霧水詢問，「她會幫我們做？現在議會休會，調查小組也不再開會，已經在寫報告。」

沈慶京得知沒有議會就沒有機會表達，他認為議員發揮新聞效果比較好，但直接透過媒體不容易發酵，改要楊家駿思考從網路能不能有效果。楊家駿則回稱，網路這兩天連續登了4篇，京華城容積率聲量部分，國民黨台北市議員游淑慧的支持度下滑，大眾對她的信任感下滑中，且連續4、5篇網路上的報導，都引用威京集團委託的網路公司做的調查報告進行分析，一直再轉述等語。

由於這通電話結束後，施威全於2024年8月16日發布一篇與京華城相關文章，檢方為釐清過程，傳喚施作證。當時施威全證稱，楊家駿是他的老同事，但對方沒有要求寫文章，也沒有收到任何稿費或報酬，並指自己碩士是建築與都市計畫，博士論文就是都市計畫法，因此對京華城案有自己的觀點。

