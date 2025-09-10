教育部籲勿參加吉林大學「北國風情冬令營」 國台辦嗆用心險惡

教育部近期發文給全國大專院校，指該活動涉及單方面「落地招待」，呼籲師生不要參與，更不要轉發宣傳活動，以免違法。中國國台辦發言人陳斌華今天嗆聲，「民進黨當局」阻撓兩岸交流變本加厲，蓄意升高兩岸對立，用心險惡。（翻攝直播）

2025/09/10 13:26

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國吉林大學自2002年起舉辦「北國風情冬令營」，招攬台灣學生赴中國東北地區參訪。不過，教育部近期發文給全國大專院校，指該活動涉及單方面「落地招待」，呼籲師生不要參與，更不要轉發宣傳活動，以免違法。中國國台辦發言人陳斌華今天嗆聲，「民進黨當局」阻撓兩岸交流變本加厲，蓄意升高兩岸對立，用心險惡；立委痛批，落地招待、食宿免費，這是典型的統戰活動。

中國吉林大學自2002年起每年舉辦「北國風情冬令營」，招攬台灣學生赴中國東北與該校交流。吉林大學方面負擔交流期間當地的食宿、交通和參訪等費用，台生僅需自行負擔來回機票費、保險費、台胞證辦理費用。

教育部日前發函給全國大專院校，直指吉林大學的「北國風情冬令營」涉及「單方面落地招待」問題，提醒各校所屬師生及人員勿參與及宣傳此活動，以避免違反相關法規或政治性內容活動。

國台辦發言人陳斌華說，2002年起，吉林大學已連續舉辦21屆「北國風情冬令營」，冬令營的冰雪文化體驗與學術交流合作，深受島內師生及青年朋友們的喜愛。兩岸高校間類似交流活動行之有年，「民進黨當局」對此橫加阻撓，給正常的兩岸交流扣帽子，充分暴露其蓄意升高兩岸對立對抗的險惡用心。

陳斌華指稱，今年以來，民進黨當局對兩岸交流往來的阻撓變本加厲，不斷升級，特別是將兩岸高校和青年學生交流視為眼中釘、肉中刺，包括禁止島內大專院校與中國暨南大學、北京航空航天大學等10所學校交流合作，一再阻撓兩岸中小學教育交流合作等，凡此種種，都是為了反中抗中，製造「綠色恐怖」。

陳斌華質疑，連兩岸高校間正常交流合作和台灣學生升學讀書都要禁止，民進黨當局所標榜的民主何在？自由何在？至於為何如此懼怕兩岸青年交流？無非是擔心自己編造的台獨敘事、編織的訊息繭房被戳破罷了。

對此，民進黨立委王美惠受訪批評，只需要出機票費，到中國後全程是落地招待，食宿都免費，這是典型的統戰活動。台灣學生在那邊的行程，參觀景點、參加活動或座談等，全部都是中共安排好的，藉此要來統戰、洗腦年輕人。

「這不是統戰活動，什麼才是統戰活動！」王美惠說，中共以免費方式吸引台灣學生，目的就是為了統戰，這不是正常參訪交流，教育部發函提醒也不是打壓學生交流，學生可以選擇去美國等正常國家，不要去中國參加統戰活動。

