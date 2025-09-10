盧秀燕槓統籌分配款 藍委廖偉翔批淪政治鬥爭

藍委廖偉翔批中央統籌分配稅款與補助款淪為政治鬥爭。（廖偉翔提供）

2025/09/10 13:23

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市長盧秀燕等藍營15名縣市首長，將於今日（10日）下午2時齊聚台北爭取中央統籌分配稅款與補助款，台中市藍委廖偉翔率先表示，統籌分配與一般性補助屬於地方應得財源，中央地方應通力合作，讓分配機制更加公平，呼籲行政院不要將政治鬥爭手段，由檯面上轉為檯面下。

中央統籌分配稅款與補助款爭議延燒，盧秀燕召集藍、白與無黨籍執政共15縣市首長，將提出3大建議，反對中央將一般性補助款改為申請制，要求恢復發放，針對計畫型補助款如前瞻基礎建設預算等，不該「看顏色審查」，應該公平、公開分配。

包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜，以及基隆市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣等縣市長，新竹市代理市長邱臣遠、宜蘭縣代理縣長林茂盛都將出席，僅桃園市長張善政改派副市長王明鉅與會。

廖偉翔說，預算不能成為政治籌碼，民生也不是角力工具，統籌分配與一般性補助屬於地方應得財源，不能因爲政治情勢或技術疏失而延遲或縮水。

廖偉翔指出，現在不是互踢皮球時候，中央地方通力合作讓分配機制更加公平，呼籲行政院不要將政治鬥爭手段，由檯面上轉為檯面下，國家不能在繼續原地踏步。

