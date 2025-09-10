為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    盧秀燕槓統籌分配款 藍委廖偉翔批淪政治鬥爭

    藍委廖偉翔批中央統籌分配稅款與補助款淪為政治鬥爭。（廖偉翔提供）

    藍委廖偉翔批中央統籌分配稅款與補助款淪為政治鬥爭。（廖偉翔提供）

    2025/09/10 13:23

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市長盧秀燕等藍營15名縣市首長，將於今日（10日）下午2時齊聚台北爭取中央統籌分配稅款與補助款，台中市藍委廖偉翔率先表示，統籌分配與一般性補助屬於地方應得財源，中央地方應通力合作，讓分配機制更加公平，呼籲行政院不要將政治鬥爭手段，由檯面上轉為檯面下。

    中央統籌分配稅款與補助款爭議延燒，盧秀燕召集藍、白與無黨籍執政共15縣市首長，將提出3大建議，反對中央將一般性補助款改為申請制，要求恢復發放，針對計畫型補助款如前瞻基礎建設預算等，不該「看顏色審查」，應該公平、公開分配。

    包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜，以及基隆市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣等縣市長，新竹市代理市長邱臣遠、宜蘭縣代理縣長林茂盛都將出席，僅桃園市長張善政改派副市長王明鉅與會。

    廖偉翔說，預算不能成為政治籌碼，民生也不是角力工具，統籌分配與一般性補助屬於地方應得財源，不能因爲政治情勢或技術疏失而延遲或縮水。

    廖偉翔指出，現在不是互踢皮球時候，中央地方通力合作讓分配機制更加公平，呼籲行政院不要將政治鬥爭手段，由檯面上轉為檯面下，國家不能在繼續原地踏步。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播