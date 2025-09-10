新版財劃法爆3爭議 財部：審查時反覆抽換提案並倉促通過 無從表達意見

新版財劃法分配公式具3爭議，財政部表示，立法院審查過程反覆抽換提案並倉促通過，財政部無從表達意見。（財政部提供）

2025/09/10 13:13

〔記者鄭琪芳／台北報導〕新版財劃法分配公式具3項爭議，外界質疑修法過程財政部未善盡責任，部分縣市質疑明年度統籌稅款不符預期。財政部說明，去年三讀當天，審查過程反覆抽換提案並倉促通過，且當天表決通過的版本，與去年11月財委會送出版本不同，財政部無從表達意見。因新版財劃法分配公式條文有語義及邏輯性問題，當時應立委要求所作初步試算，已於表中敘明是在諸多假設條件下進行設算，並非最後結果，不應與財政部8月29日通知地方政府依法實際設算的結果比較。

財政部表示，新版財劃法第16條之1所訂統籌稅款分配公式，有下列3項爭議問題，去年三讀當天，財政部即就修法可能影響發布新聞稿對外說明，並陸續製作圖卡透過財政部臉書加強說明，行政院也於今年2月27日移請立法院覆議，力求導正，但立法院於今年3月12日仍作成決議維持原案：

一、90.5%分配本島各市縣及2.5%分配離島3縣的計算公式，其分子按本島各縣市及離島分開計算，分母則規定按全部縣市計算，致2026年度統籌稅款經設算分配後，尚有未分配數額345.5億元。

二、未明確規範財產稅成長率序位分數定義及計分方式，鑑於序位分數計分級距不同，獲配數有明顯差異，且計分級距越大，獲配數差距越大，易生爭議。

三、未具體明定分配鄉鎮市的核計項目、指標及權重，也未具體明確授權由何機關研訂分配公式等事項，有窒礙之處。

財政部說明，針對上述問題，財政部8月15日邀集地方政府會商，其中序位分數及鄉鎮市分配公式部分，雖無明文規定，參酌地方政府共識意見，進行計算及分配；至於分母爭議問題，地方政府雖建議採行政解釋等作法，但鑑於分配公式之分母，法律明文已明確規定按「全部」縣市計算，根本無法逾越法律明文規定的文義範圍自為解釋，分母只能按全部縣市計算。至於無法分配的數額，仍為統籌稅款，屬地方政府財源，中央不能移作他用，仍應透過修法程序解決。

財政部強調，財政收支劃分涉及財政資源重分配，為解決新版財劃法大幅削減中央財源，卻未併同檢討中央與地方事權劃分，嚴重衝擊中央施政能量，以及分配公式擴大城鄉差距與爭議問題，須就垂直及水平分配作全盤檢討規劃，財政部將在先前與地方政府既有共識基礎下繼續討論協商，尋求最大共識，制定完善的分配機制。

