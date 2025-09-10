為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    財劃法公式出包藍耍賴中央 卓冠廷：史詩級笑話出自史上最爛國民黨立委

    民進黨發言人卓冠廷表示，財劃法修錯，是史詩級笑話，出自史上最爛的國民黨立委。示意圖。（資料照）

    2025/09/10 13:23

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在藍白立委主導下，立法院去年12月20日三讀通過新版「財政收支劃分法」，卻因分配公式矛盾，導致部分縣市補助不增反降，更有逾300億統籌分配款無法完成分配等亂象。台中市長盧秀燕今邀集15位藍白縣市首長北上爭取補助。對此，民進黨發言人卓冠廷表示，財劃法修錯，是史詩級笑話，出自史上最爛的國民黨立委。

    卓冠廷在臉書PO文表示，財劃法修錯，是史詩級笑話，出自史上最爛的國民黨立委，國民黨現在在耍賴，說財政部沒提醒修錯、沒提醒分母分子有錯，根本不用講細節，行政院直接打臉。

    卓冠廷指出，李敏芝打臉「第一，你們表決版本，跟財政部有參與審查的版本完全不同，是你們現場亂改亂抽亂舉手表決。連國民黨立委都不知道自己在表決哪一條。第二，行政院早在今年2月提覆議的時候，就講過了。」

    卓冠廷直言，行政院早在今年2月提覆議的時候，就講過了。行政院早在今年2月提覆議的時候，就講過了。你們國民黨全部執政縣市首長都在睡。爛得徹底。

