新版財劃法亂象 林月琴：請找傅崐萁和「傅隨組織」討公道

民進黨立委林月琴揭露財劃法表決前亂象，法條甚至還沒印發。（記者謝君臨翻攝）

2025/09/10 13:15

〔記者謝君臨／台北報導〕在藍白立委主導下，立法院去年12月20日三讀通過新版「財政收支劃分法」，卻因分配公式矛盾，導致部分縣市補助不增反降，更有逾300億統籌分配款無法完成分配等亂象。台中市長盧秀燕今邀集15位藍白縣市首長北上爭取補助。對此，民進黨立委林月琴強調，「冤有頭、債有主，請國民黨去找傅崐萁和「傅隨組織」討公道，不要欺負認真做事的行政院。」

「七月鬼故事之財劃法誰修的？」林月琴表示，這幾天，國民黨地方政府發現分配款變少，一直在罵行政院和民進黨，甚至還要開記者會。「差點以為是在看七月鬼故事，以為法是我們修的。」

林月琴說，帶大家回顧一下財劃法修法過程：財劃法從委員會送出只花了3分鐘的是國民黨；表決前不知道法案內容資料還沒印的是國民黨；不甩民進黨多次示警財劃法有問題的是國民黨；院會現場一片混亂強行輾壓通過的也是國民黨；三讀通過後高聲歡呼漠視人民權益的是國民黨。「歡迎大家找找，哪個不是國民黨？」

林月琴指出，財劃法修惡後，行政院發現公式錯誤、城鄉、南北差距、事權未分配等問題，在總統同意下，立即提出覆議，「否決的依然是國民黨！」然後現在來怪行政院沒說、財政部亂算、民進黨政府不會做事。

林月琴表示，事實是，行政院一直在提醒，也依法在「會計年度前4個月」也就是8月，函文各地方政府補助款金額，也持續和地方政府協調。然後國民黨現在又怪財政部算的跟當初試算的不一樣，「請問國民黨，你們表決前都不知道法案內容是什麼，要財政部用什麼算？」

林月琴強調，冤有頭、債有主，請國民黨去找立院國民黨團總召傅崐萁和「傅隨組織」討公道，不要欺負認真做事的行政院。

民進黨立委林月琴強調財劃法是由國民黨主導修正通過。（記者謝君臨翻攝）

針對新版財劃法，民進黨立委林月琴強調行政院早就表示窒礙難行。（記者謝君臨翻攝）

