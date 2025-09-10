為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    新版財劃法亂象 林月琴：請找傅崐萁和「傅隨組織」討公道

    民進黨立委林月琴揭露財劃法表決前亂象，法條甚至還沒印發。（記者謝君臨翻攝）

    民進黨立委林月琴揭露財劃法表決前亂象，法條甚至還沒印發。（記者謝君臨翻攝）

    2025/09/10 13:15

    〔記者謝君臨／台北報導〕在藍白立委主導下，立法院去年12月20日三讀通過新版「財政收支劃分法」，卻因分配公式矛盾，導致部分縣市補助不增反降，更有逾300億統籌分配款無法完成分配等亂象。台中市長盧秀燕今邀集15位藍白縣市首長北上爭取補助。對此，民進黨立委林月琴強調，「冤有頭、債有主，請國民黨去找傅崐萁和「傅隨組織」討公道，不要欺負認真做事的行政院。」

    「七月鬼故事之財劃法誰修的？」林月琴表示，這幾天，國民黨地方政府發現分配款變少，一直在罵行政院和民進黨，甚至還要開記者會。「差點以為是在看七月鬼故事，以為法是我們修的。」

    林月琴說，帶大家回顧一下財劃法修法過程：財劃法從委員會送出只花了3分鐘的是國民黨；表決前不知道法案內容資料還沒印的是國民黨；不甩民進黨多次示警財劃法有問題的是國民黨；院會現場一片混亂強行輾壓通過的也是國民黨；三讀通過後高聲歡呼漠視人民權益的是國民黨。「歡迎大家找找，哪個不是國民黨？」

    林月琴指出，財劃法修惡後，行政院發現公式錯誤、城鄉、南北差距、事權未分配等問題，在總統同意下，立即提出覆議，「否決的依然是國民黨！」然後現在來怪行政院沒說、財政部亂算、民進黨政府不會做事。

    林月琴表示，事實是，行政院一直在提醒，也依法在「會計年度前4個月」也就是8月，函文各地方政府補助款金額，也持續和地方政府協調。然後國民黨現在又怪財政部算的跟當初試算的不一樣，「請問國民黨，你們表決前都不知道法案內容是什麼，要財政部用什麼算？」

    林月琴強調，冤有頭、債有主，請國民黨去找立院國民黨團總召傅崐萁和「傅隨組織」討公道，不要欺負認真做事的行政院。

    民進黨立委林月琴強調財劃法是由國民黨主導修正通過。（記者謝君臨翻攝）

    民進黨立委林月琴強調財劃法是由國民黨主導修正通過。（記者謝君臨翻攝）

    針對新版財劃法，民進黨立委林月琴強調行政院早就表示窒礙難行。（記者謝君臨翻攝）

    針對新版財劃法，民進黨立委林月琴強調行政院早就表示窒礙難行。（記者謝君臨翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播