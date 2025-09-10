為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    謝衣鳯選不選彰化縣長？ 謝典林只說：藍白合才有勝算

    彰化議長謝典林今天受訪避談姊姊選不選，頻頻強調藍白合作勝選，也把話說得模糊。（圖擷取廣播節目《千秋萬事》）

    彰化議長謝典林今天受訪避談姊姊選不選，頻頻強調藍白合作勝選，也把話說得模糊。（圖擷取廣播節目《千秋萬事》）

    2025/09/10 13:05

    〔記者張聰秋／彰化報導〕明年（2026）彰化縣長選舉，藍營熱門人選立委謝衣鳯是否參選，引發地方議論。外界盛傳因謝家考量不打沒把握的仗，謝衣鳯可能不選。對此，弟弟、彰化縣議長謝典林今天受訪時並未鬆口，只強調縣長人選應以藍白合作為前提，「藍白合成功不必在我，不合就必然失敗」，未正面表態支持姊姊參選。

    謝典林今天上廣播節目《千秋萬事》，被主持人王淺秋問到姊姊謝衣鳯參選傳聞時，他一再迴避，僅表示人選應從藍白合中協調出來，勝選才有可能。他說，誰出來都不是問題，重點是合作才能拿下2026縣長選舉，並為2028中央選戰奠定基礎。

    他強調，選舉的初衷應是如何讓民眾生活更好，而不是非誰不可，藍白合才有勝算！至於外界傳出謝家長輩反對謝衣鳯參選，他僅回應「參不參選，要看怎麼對民眾好」，再次把焦點拉回藍白合。

    面對主持人追問兩人間是否有溝通方面的問題，他笑說，「她年紀比我大，不歸我管，從以前就不歸我管了。」不正面回應，刻意淡化外界對姊弟同時角逐縣長與議長的關注，僅重申只要能協調出人選，大家就全力支持。

    謝典林受訪時還提到，彰化許多傳產面臨匯率波動衝擊，企業利潤被大幅侵蝕，政府應思考協助方式，否則一旦企業倒下，影響的是工人家庭生計。他說，這正是選舉背後要討論的實質政策課題，參選人必須清楚知道自己要做什麼，怎麼讓民眾過得更好。

    整場訪問中，謝典林避談姊姊選不選，頻頻強調藍白合作勝選，也把話說得模糊，把縣長選舉定位為藍白合的整合戰，耐人尋味。

    彰化縣議長謝典林把明年彰化縣長選舉定位為藍白合的整合戰。（圖擷取廣播節目《千秋萬事》）

    彰化縣議長謝典林把明年彰化縣長選舉定位為藍白合的整合戰。（圖擷取廣播節目《千秋萬事》）

    彰化縣議長謝典林今天受訪時對於姊姊選不選縣長，並未鬆口，只強調縣長人選應以藍白合作為前提，未正面表態支持姊姊參選。（彰化縣議會提供）

    彰化縣議長謝典林今天受訪時對於姊姊選不選縣長，並未鬆口，只強調縣長人選應以藍白合作為前提，未正面表態支持姊姊參選。（彰化縣議會提供）

