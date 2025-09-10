張雅屏、謝典林退出國民黨主席選舉 張亞中稱無人勸退他

張亞中（左2）舉辦 「重建黨德與黨魂」記者會。（記者林欣漢攝）

2025/09/10 12:53

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨主席參選人、彰化縣議長謝典林今日宣布退出國民黨主席選舉，並證實是因副主席連勝文的遊說後決定「不選了」。另一名參選人、孫文學校總校長張亞中被問到是否有「大人」來勸退時表示，他是真的想來改變國民黨，救黨、救國、救兩岸，沒有什麼權力、利益的考量，國民黨人都了解他的心願及個性，「所以到目前為止，沒有人來勸退我」。

國民黨下週將辦理黨主席選舉領表登記作業，繼昨日前國民黨副秘書長張雅屏宣布退出選舉，今日謝典林也在廣播節目受訪時，親口宣布退出國民黨主席選舉，不過，黨內有表態的國民黨主席參選人，還有前立委鄭麗文、立法院國民黨團書記長羅智強、張亞中、前彰化縣長卓伯源、國民黨中常委孫建萍、律師李漢中、前國代蔡志弘之外，「戰鬥藍」召集人趙少康與前國民黨副主席郝龍斌兩人將協調一人登記參選。

請繼續往下閱讀...

張亞中今日舉行「重建黨德與黨魂」記者會，對於如何看待參選人數爆炸，張亞中表示，身為黨員，每一個人都有責任，願意參選都是好事，讓每一位參選人，都有較多的時間來對話、互動，聽聽每一位參選人的主張，是不是最有深度、能真正能改變國民黨。

張亞中說，很遺憾這次選舉時間被壓縮，9月15日至19日才領表登記、10月18日就要投票。他不害怕參選爆炸，將來若當選黨主席，會在選舉過程中建立公開公正的平台，讓每一位願意為黨奉獻的人，都有機會把他們的意見講出來。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法