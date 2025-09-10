為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    雙城論壇傳9/25上海舉行 官員：蔣萬安尚未申請赴中

    關於台北市長蔣萬安傳將出席雙城論壇一事，中國國台辦發言人陳斌華今天指出，「我們願與台灣各政黨團體、縣市和各界人士，在堅持『九二共識』、反對台獨共同政治基礎上，推動兩岸交流合作和人員往來，造福兩岸民眾」。（翻攝直播）

    關於台北市長蔣萬安傳將出席雙城論壇一事，中國國台辦發言人陳斌華今天指出，「我們願與台灣各政黨團體、縣市和各界人士，在堅持『九二共識』、反對台獨共同政治基礎上，推動兩岸交流合作和人員往來，造福兩岸民眾」。（翻攝直播）

    2025/09/10 13:03

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕上海台北雙城論壇傳出9月25日將於上海舉行，台北市長蔣萬安將率團赴中。中國國台辦今日未證實舉辦時間，僅表示願與台灣各界人士在堅持「九二共識」、反對台獨的基礎上，推動兩岸交流合作；我官員今天表示，目前蔣萬安及台北市政府未向政府申請赴中。

    中國國台辦發言人陳斌華在例行記者會指稱，上海台北城市論壇自2010年起連續舉辦，成為兩岸交流合作的重要平台。中方一貫支持並積極推動兩岸城市交流合作，上海市與台北市有關方面，就今年上海台北城市論壇事宜一直保持溝通。

    陳斌華指出，「我們願與台灣各政黨團體、縣市和各界人士，在堅持『九二共識』、反對台獨共同政治基礎上，推動兩岸交流合作和人員往來，造福兩岸民眾」。

    台北市長蔣萬安昨出席市政活動時說，雙城論壇是兩岸間行之有年、最具代表性的地方政府交流。今年的準備依然是在市府大陸事務小組幕僚作業階段，有任何的進展，都會向大家報告。

    蔣萬安聲稱，任何對兩岸正常互動有益的事情，一定全力支持，特別是在兩岸關係越緊張的時候，越需要互動和交流。

    知情官員今日受訪說，雙城論壇可能在9月25日或26日舉辦，目前蔣萬安、台北市政府並未向政府申請赴中，若有要去，出發之前提出申請，應該都還來得及。

