    首頁　>　政治

    修財劃法讓基隆少2億！ 張之豪：林沛祥立法算錯「數學天才」！

    基隆市議員張之豪表示，根據林沛祥通過的法律，算下來，基隆將少拿2億統籌分配款，但張之豪沒有責怪，林沛祥委員真是優質，立法委員硬把中央給基隆的統籌分配款，砍掉2億，優質！值得！誇誇！林沛祥就是專業！（圖擷取自 臉書）

    2025/09/10 13:21

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕藍白立委去年底強行通過「財政收支劃分法」爭議修法，如今最近傳出公式設計出包，多個縣市分配金額不如修法前試算。對此，基隆市議員張之豪表示，根據這條基隆立委林沛祥通過的法律，算下來，基隆市一年將少拿2億元統籌分配款；他諷刺：「林沛祥委員真是優質，立法委員硬把中央給基隆的統籌分配款，砍掉2億，優質！值得！誇誇！林沛祥就是專業！」

    張之豪在臉書PO文表示，國民黨與民眾黨2024年12月強行倉促通過「財劃法」修正案，要從中央挖4000億元給地方政府，卻「因為林沛祥立委的高超數學計算能力」，把分母放錯，藍白強行三讀通過的法案，「讓345億擱置，中央也動不了，地方也拿不到」，「根據林沛祥通過的法律，算下來，基隆將少拿2億統籌分配款」。

    張之豪還酸說，基隆市「謝國樑市長的主計處長，使命必達，忠心耿耿，現在大概也要開心的把明年基隆市總預算拿出來全部重新計算，讓市政府有事可以做，真棒」。張之豪還引用知名歌詞：「在激情過後，我分析自己，只是不敢告訴林沛祥，依然愛你。」

    他說，現在「只有誇誇，沒有責怪」，「林沛祥委員真是優質，立法委員硬把中央給基隆的統籌分配款，砍掉2億」，「優質！值得！誇誇！林沛祥就是專業！立法立到數學算錯！基隆女中數學老師林水木前市長之子，數學天才！藍白兩黨修財劃法是在最後十分鐘才拿出來，不給討論、不給審閱，由數學天才林沛祥親自過目仔細檢查後送出」！

    「我只有無比佩服！」張之豪說：「這種連加減乘除都不會的立委，值得擁有國會調查權，來監督政府上兆的預算！讚！基隆市明年幾千萬的捷運經費都要發行公債來舉債，都不如林沛祥立委的數學算式，讚嘆沛祥。」

