    政治

    大打「盧秀燕牌」 鄭麗文：希望挺盧力量支持「中生代的我」

    國民黨主席參選人鄭麗文今（10）日出席復興崗23期年會，持續進行請益之旅的行程。（記者叢昌瑾攝）

    2025/09/10 12:49

    〔記者劉宛琳／台北報導〕台中市長盧秀燕宣佈不參選國民黨主席後，日前宣佈將參選黨主席的前立委鄭麗文今天大打「盧秀燕牌」，指她一開始也是支持盧秀燕參選，但現在也必須尊重和支持盧的決定；既然盧已經決定不選，盼大家共同希望支持盧市長的這股力量，「也能夠轉而支持中生代的鄭麗文」。

    前立委鄭麗文持續進行參選國民黨主席的請益之旅，她今天出席復興崗23期年會。鄭麗文表示，已經有長達將近一年的時間，黨內很多的大老、有志之士非常憂心國民黨的前途，長時間都有互相在溝通，包括不斷的勸進盧市長，所以她一開始也表達了當然支持盧市長，但她必須尊重並全力支持盧市長的決定。

    鄭強調，既然盧市長已經決定不選了，那我們就必須以同樣的團隊，扛起國民黨的這個機器，大家共同希望支持盧市長的這股力量，「希望他們也能夠轉而支持中生代的鄭麗文」。

    鄭麗文表示，到目前為止的溝通都算相當順利，她日前也去拜會了前國民黨秘書長李乾龍，李也表達高度的關切及對她的肯定與支持。接下來她也要進行全台灣的拜會，譬如今天是大家定位為軍系系統活動的拜會，積極的爭取大家的支持，也讓大家認識瞭解未來黨的方向、路線是什麼，大家結合在核心價值、共同目標和共同理想之下，一起在這個艱困的歷史時刻，我們只能贏不能輸。

