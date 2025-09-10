還原財劃法修法亂象 藍白1小時提8版本 綠批荒謬

立法院院會去年12月20日處理選罷法、憲訴法、財劃法等爭議法案，朝野立委搶佔主席台爆發好幾波激烈衝突。（資料照）

〔記者謝君臨／台北報導〕藍白立委去年強行通過「財政收支劃分法」爭議修法，如今傳出公式設計出包，多個縣市分配金額不如修法前試算。根據立法院院會公報紀錄，民進黨多位立委早在關鍵條文表決前，就揭露藍白黑箱作業。「根本不知道國民黨最後要拿出來的版本，最重要的公式是什麼，最重要的權數到底要怎麼算，沒有人知道！」

去年12月20日，立院院會表決通過由藍白立委所主導的「財劃法」等案。民進黨立委賴瑞隆於院會發言表示，「我們在1個小時內拿到了國民黨4個版本、民眾黨4個版本，這麼短的時間內提出這麼多不同的版本，這樣怎麼處理？光程序就是重大瑕疵、重大問題，表示藍白並沒有認真的處理財劃法。」

民進黨立委陳素月也說，現在在這裡討論財劃法，是一個非常荒謬的事情，因為財劃法在整個立法過程沒有討論，在財政委員會陳玉珍主持的會議裡，3分鐘就全部保留打包要送協商，可是也沒有經過韓國瑜院長主持的協商做充分討論，今天就要強行用表決的方式來通過，「內容到底是什麼？」

民進黨立委蘇巧慧指出，「我們根本不知道國民黨最後要拿出來的版本，最重要的公式是什麼，最重要的權數到底要怎麼算，沒有人知道！所以你看看，光是在桌子上的這個版、那個版，最後還有什麼撤銷提案一張紙，這到底是哪一種版？這些版本經過試算了嗎？這些版本後面有配套嗎？請問為什麼國民黨委員，你們每一個都沒有任何意見，就接受了這個不知道是哪一個版本的版本呢？」

民進黨立委林宜瑾表示，「說真的，沒有一個人說得清楚怎麼分配，害怕被罷免的葉元之不知道，妄想選新北市長的黃國昌也不知道，就連親自到中國接旨的炒股大王傅崐萁，我想也不知道啦！」

