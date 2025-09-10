再批中央拒補助冷氣電費 盧秀燕：舉債、賣地「會想辦法籌錢」

盧秀燕今再批中央取消冷氣電費補助。（記者蘇孟娟攝）

2025/09/10 12:58

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕今再砲打中央取消學校冷氣電費補助，他說，很多家長及學生擔心夏天沒冷氣吹，台中學校冷氣電費一年要8億，現在中央說不補助，「舉債、賣地或是跟中央要」，不管用什麼方法，「錢我會想辦法籌」。

盧秀燕今日下午揪15藍白縣市首長北上爭補助，民進黨台中市議員周永鴻與黃守達痛批，藍白修惡財劃法時盧秀燕選擇無視、縱容，如今亂修法的惡果已現，盧秀燕難辭其咎，不要再甩鍋中央。

盧秀燕北上前先主持新設松強國小二期校舍動工典禮，對著與會的數百名民眾，再度砲打中央減補助。

盧秀燕說，台中市學校冷氣優惠電價一年要8億，原由中央補助，但中央現在說不補助了，很多家長、學生擔心夏天還有冷氣吹嗎，「錢我會想辦法」，即使台中經費非常困難，一年有高達180餘億的預算缺口，8億自己籌措，一定給孩子教師吹冷氣。

她還說，台中人口暴增，很多學校「爆掉」，她任內新設10所學校，台中蓋學校也絕大多都是台中市庫自己出，松強國小9月開始招生，一期校舍就花2億多，加計後續二期及活動中心等工程總設校經費11餘億，中央幾乎沒什麼補助，所以負擔很重。

盧秀燕說，預算再窮不能窮學校，再省不能省孩子，要舉債、賣地或是跟中央要，不管用什麼方法，她都要想辦法籌措到預算，支應教育及社會福利等支出。

盧秀燕再批中央取消冷氣電費補助，台中蓋學校中央幾乎沒補助。（記者蘇孟娟攝）

