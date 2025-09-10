被疑為挺朱派 鄭麗文：朱立倫仍是國民黨團隊的重要成員

國民黨主席參選人鄭麗文今（10）日出席復興崗23期年會，持續進行請益之旅，並受訪說明黨主席選舉問題。（記者叢昌瑾攝）

2025/09/10 12:33

〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨主席選舉下週開始登記，外傳台中市長盧秀燕表態不選後，黨內瀰漫反朱派和挺朱派勢力，其中挺朱派是前立委鄭麗文，前台北市長郝龍斌則被認為是反朱派。對此，鄭麗文今受訪表示，朱立倫無論如何都是國民黨栽培的一個非常優秀的人才，未來朱仍舊是國民黨團隊的重要的一個成員。

鄭麗文表示，她希望這次黨主席的選舉能夠讓國民黨脫胎換骨、耳目一新、朝氣蓬勃，更重要的是團結黨內，在選舉的過程當中，當然大家各自透過我們的政見，過去的政治的表現及我們的人格特質，由黨員來決定，她也不希望在選舉的過程當中有山頭主義、各自派系。

鄭麗文說，對於朱立倫，自然有黨員提出評價，但朱無論如何都是國民黨栽培的一個非常優秀的人才，在未來朱仍舊是國民黨團隊的重要的一個成員。在選舉的過程當中難免會刀光劍影或私下很多的傳言、流言，但是既然是黨內的選舉，團結一致對外，不要讓對外看笑話、見縫插針，這件事情是很重要的，才能夠展現我們的格局和胸襟。

