為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    被疑為挺朱派 鄭麗文：朱立倫仍是國民黨團隊的重要成員

    國民黨主席參選人鄭麗文今（10）日出席復興崗23期年會，持續進行請益之旅，並受訪說明黨主席選舉問題。（記者叢昌瑾攝）

    國民黨主席參選人鄭麗文今（10）日出席復興崗23期年會，持續進行請益之旅，並受訪說明黨主席選舉問題。（記者叢昌瑾攝）

    2025/09/10 12:33

    〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨主席選舉下週開始登記，外傳台中市長盧秀燕表態不選後，黨內瀰漫反朱派和挺朱派勢力，其中挺朱派是前立委鄭麗文，前台北市長郝龍斌則被認為是反朱派。對此，鄭麗文今受訪表示，朱立倫無論如何都是國民黨栽培的一個非常優秀的人才，未來朱仍舊是國民黨團隊的重要的一個成員。

    鄭麗文表示，她希望這次黨主席的選舉能夠讓國民黨脫胎換骨、耳目一新、朝氣蓬勃，更重要的是團結黨內，在選舉的過程當中，當然大家各自透過我們的政見，過去的政治的表現及我們的人格特質，由黨員來決定，她也不希望在選舉的過程當中有山頭主義、各自派系。

    鄭麗文說，對於朱立倫，自然有黨員提出評價，但朱無論如何都是國民黨栽培的一個非常優秀的人才，在未來朱仍舊是國民黨團隊的重要的一個成員。在選舉的過程當中難免會刀光劍影或私下很多的傳言、流言，但是既然是黨內的選舉，團結一致對外，不要讓對外看笑話、見縫插針，這件事情是很重要的，才能夠展現我們的格局和胸襟。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播