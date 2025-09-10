三叉山事件80年後完成安靈 賴總統：提醒台灣團結拒絕威權野心

賴清德在社群發布影片談及「三叉山事件」表示，政府6月底組任務小隊進行安靈儀式，9月初已正式載返殘骸下山，規劃未來妥善紀錄與保存。（圖擷取自賴清德臉書）

〔記者陳昀／台北報導〕「三叉山事件」今天滿80年，總統賴清德表示，政府6月底組成任務小隊進行安靈儀式，9月初已正式載返殘骸下山，規劃未來妥善紀錄與保存；賴強調，曾有一群人無分國籍血緣，不再用同盟、軸心區分彼此，只為搭救生命而奮不顧身，這段人道救援故事，提醒我們用團結，拒絕所有威權野心，並為彼此守住自由民主、區域穩定，才能奠定和平。

賴清德在社群發布影片並表示，作為總統，帶領國家、守護主權是他最重要的使命之一，除了持續強化國防，確保安全穩定現狀的不受到破壞，我們也要堅定記得這個島嶼上發生的所有事，記得先人們走過的歷史足跡，因此他想和大家分享，二次世界大戰戰後不久發生的「三叉山事件」。

賴清德指出，80年前，三叉山周遭發生了一場交織空難、山難與不分族群、跨國人道救援的故事。1945年9月10日，一架載著獲釋盟軍戰俘的轟炸機，不幸墜毀於此，機上25人無一生還，他們是25位為了未曾謀面的異國人民的自由與幸福，遠渡重洋投入戰場的年輕戰士。

賴清德表示，同時間，就在落難於殖民者多年的這塊土地上，也有這樣一群勇士，他們是無畏強颱，組成了進入山區的搜救隊伍。那一刻，他們的腦海裡，不是敵我，而是每一條珍貴的生命。但不敵無情的強風暴雨，最後造成日本憲警9人、阿美族12位、布農族1位、卑南族1位、平埔族1位、福佬人1位、客家人1位，計有26名成員，不幸殉難。

賴清德表示，80年後，我們沒有遺忘，為了追思這段不應消失的歷史，並告慰這些反抗侵略、救援生命的英靈，今年6月底，政府組成一支任務小隊，懷著深沉的崇敬，跋山涉水重返山頂，進行安靈儀式。隊伍也深入山林，探勘飛機失事地點；9月初，我們正式載返殘骸下山，規劃未來能有更妥善、有系統的紀錄與保存。

賴清德強調，當我們省思二戰帶給人們「團結必勝、侵略必敗」的共同教訓時，80年前，曾經有這樣一群人，無分國籍血緣，不再用同盟、軸心區分彼此，只為了搭救生命而奮不顧身。這段人道救援故事，提醒我們要用團結，拒絕所有威權野心，並為彼此守住自由民主、區域穩定，才能奠定和平。

賴清德在社群發布影片談及「三叉山事件」表示，政府6月底組任務小隊進行安靈儀式，9月初已正式載返殘骸下山，規劃未來妥善紀錄與保存。（圖擷取自賴清德臉書）

