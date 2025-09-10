鄭麗文談藍白合：當選主席後建立兩黨合作平台 也尊重柯文哲看法

國民黨主席參選人鄭麗文今（10）日出席復興崗23期年會，進行請益之旅之二行程。（記者叢昌瑾攝）

〔記者劉宛琳／台北報導〕日前宣佈參選國民黨主席的前立委鄭麗文持續進行請益之旅，今天出席復興崗23期年會前受訪談及藍白合，她表示，她當選主席後，會第一時間建立一個兩黨合作的機制跟平台，當然也高度的尊重民眾黨前主席柯文哲對於未來藍白合的看法。未來兩黨也要全面性的溝通，不再讓民進黨有見縫插針、挑撥離間的任何空間。

鄭麗文表示，藍白合是重中之重，大家都非常的關切，「所以我們一定必須開誠佈公、講究誠信」，不管是黨內的選舉、主席的選舉、總統的提名，都必須要有一個公開透明的制度、尊重制度，黨內如此，兩黨的合作更是如此。一定要有一個大家能夠心服口服的、公平公開的制度，而且既然講好了遊戲規則一定要遵守，如此大家才能夠有彼此的互信。

鄭麗文表示，她在當選主席之後，一定會第一時間快馬加鞭，全力的建立一個兩黨合作的機制跟平台，開始展開所有的相關的作業。因為民眾黨主席黃國昌，他也一直在等待國民黨產生新的領導班子。

談到柯文哲交保，鄭麗文說，其實不止柯文哲，包括國民黨很多的黨工也是官司纏身，甚至於被羈押在牢裡面，「這個帳是一定要算的」。司法怎麼可以變成當權者的打手、鷹爪呢？「我們一定要恢復司法的公正」，當然也要替被民進黨追殺的這一些同志、朋友們討回公道。

回到藍白合的話題，鄭麗文說，她當然也高度的尊重柯文哲對於未來藍白合的看法，這都是必須尊重和溝通的。未來也要全面性的溝通，不再讓外界，尤其是來自民進黨有見縫插針、挑撥離間的任何的空間，全力的促成藍白合和在野的團隊與團結，才能夠在明年的選戰、28年的選戰取得必勝的重要的戰略位置。

