藍白硬修財劃法出包 鍾年晃批盧秀燕想甩鍋、喊話政院別再當阿信

2025/09/10 14:49

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕藍白立委去年強行通過《財政收支劃分法》爭議修法，如今傳出公式設計出包，多個縣市分配金額不如修法前試算。對此資深媒體人鍾年晃發文指出，這100%是藍白立委的責任，沒有執政、在野各打五十大板的空間，他也批評台中市長盧秀燕，放著幾十萬噸垃圾山不管，急忙帶著藍營縣市長到台北開記者會，就是想讓執政團隊背這個黑鍋，呼籲執政團隊不要再當阿信。

鍾年晃在社群以「財劃法可能是翻轉的契機」為題發文指出，去年藍白立委強渡關山，惡修財劃法的問題現在一一浮現，這100%是藍白立委的責任，沒有執政、在野各打五十大板的空間，民主政治就是責任政治，要解決這個問題，也必須從問責的角度出發。

鍾年晃批評台中市長盧秀燕，放著台中大里幾十萬噸垃圾山不管，急忙帶著藍營縣市長到台北開記者會，就是因為意識到問題的嚴重性，想要利用記者會扭轉局面，讓執政團隊背這個黑鍋。

鍾年晃強調，要解決這個問題，請行政院謹守「依法行政」的原則，不要再當阿信、不要背鍋，更毋需上窮碧落下黃泉尋思解套的方法。他也建議執政團隊，用最簡單的方式說明立法過程，財政委員會如何3分鐘送出委員會，如何邊表決邊修正，現在遇到的問題，明明覆議時都有說明，藍白如何置之不理？

鍾年晃表示，這是輿論戰的第一步，一定要先站穩腳步，再來處理解決之道。首先，因為明年各縣市政府的總預算都差不多編列完成，明年統籌分配稅款就先照公式分配，發不出去的錢，中央先留著。

其次，重修財劃法，這次以財政部版本為基準，因為藍白立委已經證明，他們沒有能力修訂這麼複雜的法律，同樣的錯誤不可再犯。鍾年晃也強調，「當然，修法之前，藍白立委欠全民一個道歉」。

鍾年晃在文末也向政府喊話，「這次球在執政團隊手上，好好打一場比賽，證明你們的能力」。

