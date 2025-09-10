為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    館長怨「國民黨0人幫說話」 傅崐萁臉書急貼文聲援

    網紅館長（陳之漢）在直播中抱怨「國民黨0人幫說話」，消息被媒體報導後，國民黨總召傅崐萁昨晚9點多急在臉書上貼文聲援。（翻攝傅崐萁臉書）

    網紅館長（陳之漢）在直播中抱怨「國民黨0人幫說話」，消息被媒體報導後，國民黨總召傅崐萁昨晚9點多急在臉書上貼文聲援。（翻攝傅崐萁臉書）

    2025/09/10 11:58

    〔記者王錦義／花蓮報導〕網紅館長（陳之漢）在726罷免投票前夕公布民調數據，被前議員王浩宇檢舉涉嫌違反《選罷法》，恐面臨最高100萬罰鍰，7日在直播中抱怨「國民黨0人幫說話」，消息被媒體報導後，國民黨總召傅崐萁昨晚9點多急在臉書上貼文聲援說：「館長是我們的好兄弟，有難同當，我們會繼續朝下架賴清德目標勇往邁進。」

    館長7日開直播感嘆，自己支持過許多藍營人士，不過這幾天默默觀察出令人心寒事情，「不好意思我稍微抱怨一下，我違反選罷法，31個（被罷免）立委有哪個幫我發一個文，幫阿館罵一下民進黨政治迫害？聲援館長？沒有啊！沒人幫我說1句好話啊！現在國民黨立委罷不到就放鬆了！」。

    國民黨立院總召傅崐萁9日晚上9點25分在臉書上貼文說：「國民黨立法院黨團聲援這些守護台灣民主自由的好朋友，特別向遭受池魚之殃被攻擊的館長表達謝意，感謝他對31位被罷免的藍委竭盡所能的力挺。館長是我們的好兄弟，有難同當，我們會繼續朝下架賴清德目標勇往邁進。」

