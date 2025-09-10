邱垂正指台灣情勢90年代以來最嚴峻 國台辦跳腳嗆「竄美」

陸委會主委邱垂正率團訪問美國，美東時間8日他在芝加哥發表演說表示，台灣近來面對一波波的極限施壓，「至少從90年代到現在，沒有一天像現在情勢那麼嚴峻」，中國九三閱兵後，更凸顯威脅力度。（資料照）

2025/09/10 11:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會主委邱垂正率團訪問美國，美東時間8日他在芝加哥發表演說表示，台灣近來面對一波波的極限施壓，「至少從90年代到現在，沒有一天像現在情勢那麼嚴峻」，中國九三閱兵後，更凸顯威脅力度。

邱垂正此行訪美，預定將於華府智庫「傳統基金會」發表專題演講，他7、8日在芝加哥拜訪期間，先後在僑教中心發表「海峽兩岸現況與政策」專題演說，以及出席「全美梅氏公所懇親大會」。

邱垂正在台灣基金會等民團主辦的講座表示，台灣近來面對一波又一波的極限施壓、複合性施壓，「至少從90年代到現在，沒有一天像現在情勢那麼嚴峻」，而中國想要步步逼近改變現狀。

邱垂正指出，在這種情況下，堅定自己的信念、堅定維護台海和平穩定現狀，尤其重要。在中國舉行九三閱兵後，「我們要強化自己防衛的力量跟決心，」和平是要靠實力跟準備，台灣對和平有理想沒有幻想，不能寄望對岸領導的善意，還是要靠自己的實力及準備來維護和平。

邱垂正說，台灣前總統蔡英文提出的「四個堅持」，自由民主的憲政體制、中華民國與中華人民共和國互不隸屬、主權不容侵犯併吞、中華民國台灣的前途須遵循全體台灣人民意志，現任總統賴清德也不斷重複「這些堅持就是我們的立場」。

對此，中國國台辦發言人陳斌華今天在例行記者會說，關於邱垂正「竄美」的問題，我們堅決反對美國與「中國台灣地區」進行任何形式的官方往來，此一立場是一貫且明確的，敦促美方遵守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤訊號，不為其提供任何政治表演的舞台。

陳斌華聲稱，世界上只有一個中國，台灣是中國一部分，這是真正的台海現狀。「民進黨當局」頑固堅持台獨立場，不斷勾連外部勢力進行謀獨挑釁，把台灣一步步推向兵凶戰危險境，是台海現狀的破壞者，更是台海穩定的最大亂源。台獨和台海和平水火不容，希望廣大台灣同胞存民族大義，堅決反對台獨挑釁和外部勢力干涉，與我們一道維護台海和平穩定。

