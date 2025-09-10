徐巧芯不滿「2758無涉台灣」論述取消跨黨派視導 外交部：持續推動國際參與

外交部表示將持續「總合外交」理念推動台灣的國際參與。（資料照）

2025/09/10 11:45

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部昨（9）日說政府加入聯合國立場是以「中華民國」為主，也不排除「台灣」，只要不影響國家尊嚴都可接受，卻引起國民黨立委徐巧芯不滿，臨時取消代表國民黨赴紐約視導今年外交部聯合國大會推案的行程，對此，外交部今（10）日回應，每年跨黨派立委視導團赴紐約爭取我國參與聯合國的作法已行之有年，參與聯合國體系也是全民共識，並獲跨黨派支持，外交部將持續「總合外交」理念推動台灣的國際參與。

外交部昨天於聯合國暨國際民航組織推案記者會上重申聯大第2758號決議僅處理中國代表權，無涉台灣主權地位及排除台灣國際參與。也在回應記者提問時強調，政府加入聯合國的立場是以「中華民國」為主，也不排除「台灣」，只要結果不傷害國家尊嚴，都可以接受。然而這番彈性言論卻引起徐巧芯不滿，臨時宣布取消即將啟程赴紐約的行程。

徐巧芯昨天誤以為外交部發布新聞稿，並稱「中華民國派的我不能接受」外交部的論述，她聲稱國民黨團對聯合國2758號決議的態度已相當清楚，外交部所稱「2758號決議僅涉及中國在聯合國的代表權，全文未提及台灣，更未授權中華人民共和國在聯合國體系內代表台灣人民」不符合國民黨以及她本人立場，故取消原訂明天出發視導團訪問紐約參與「聯合國推案啟動典禮」。

對此，外交部今天說，每年聯合國開議期間由立法院籌組跨黨派立委視導團赴紐約爭取我國參與聯合國的作法已行之有年，目的是向聯合國表達基於聯合國憲章及會籍普遍化原則，我國人民有權參與聯合國活動，參與聯合國體系也是全民共識，並獲跨黨派支持。

外交部強調，台灣是世界的台灣，外交部會持續秉持「總合外交」的理念，以民主、和平、繁榮為核心，推動台灣的國際參與，同時也呼籲聯合國體系應儘速接納台灣，才能真正落實其「不遺漏任何人」的宗旨，以及落實全球推動永續發展、飛航安全、人權保障與和平繁榮的目標。

針對徐巧芯為何「逢台必反」，民進黨立委沈伯洋今天受訪說，2758號決議本來就完全不涉及台灣，外交部就這一點所言並沒有錯誤；另外，（參與聯合國）要用什麼樣的名稱，可以是國際上的安排，外交部應該也只是表示彈性與開放，把彈性與開放解釋成台獨，「有點奇怪」。

