    政治

    柯文哲交保第3天赴桃園蘆竹 祭拜父親柯承發牌位身影曝光

    前民眾黨主席柯文哲7000萬元交保後，今（8）日一早前往桃園蘆竹宏願大千世界祭拜父親柯承發牌位。（圖由民眾黨提供）

    前民眾黨主席柯文哲7000萬元交保後，今（8）日一早前往桃園蘆竹宏願大千世界祭拜父親柯承發牌位。（圖由民眾黨提供）

    2025/09/10 11:43

    〔記者鄭淑婷、謝武雄／桃園報導〕前民眾黨主席、台北市長柯文哲涉及京華城等案，聲請具保停押獲北院裁定7000萬元交保，柯文哲今（8）日交保第3天，原定今天取消祭拜父親柯承發，但他一早仍前往桃園蘆竹宏願大千世界祭拜父親牌位，並拜會創辦人釋本藏師父。

    柯文哲交保後原定今早祭拜父親，考量正逢農曆7月而取消，但他仍舊前往祭拜父親牌位，他於上午9點55分抵達宏願大千，面對媒體，他證實「來此是因為父親牌位放在這裡」，並由創辦人釋本藏師父親自接待，兩人是多年民間好友，中央黨部黨公職沒有陪同，避免外界聯想，但隨後黨部幕僚有趕抵會合。

    柯文哲祭拜父親身影也曝光，柯文哲持香祭拜父親牌位，一度拿起衛生紙擦拭臉部，釋本藏師父也在一旁為柯文哲開示。

    民眾黨桃園市黨部臉書日前發文，也曾提到黨部成員前往宏願大千世界時，釋本藏師父曾以譬喻提醒，「阿北如今猶如困於蛹中，即將破繭而出」，黨部成員也在法會中誠心為阿北及其家人祈福，願早日安泰。

    前民眾黨主席柯文哲7000萬元交保後，今（8）日一早前往桃園蘆竹宏願大千世界祭拜父親柯承發牌位。（圖由民眾黨提供）

    前民眾黨主席柯文哲7000萬元交保後，今（8）日一早前往桃園蘆竹宏願大千世界祭拜父親柯承發牌位。（圖由民眾黨提供）

    前民眾黨主席柯文哲7000萬元交保後，今（8）日一早前往桃園蘆竹宏願大千世界祭拜父親柯承發牌位。（圖由民眾黨提供）

    前民眾黨主席柯文哲7000萬元交保後，今（8）日一早前往桃園蘆竹宏願大千世界祭拜父親柯承發牌位。（圖由民眾黨提供）

    前民眾黨主席柯文哲7000萬元交保後，今（8）日一早前往桃園蘆竹宏願大千世界祭拜父親柯承發牌位。（圖由民眾黨提供）

    前民眾黨主席柯文哲7000萬元交保後，今（8）日一早前往桃園蘆竹宏願大千世界祭拜父親柯承發牌位。（圖由民眾黨提供）

    前民眾黨主席柯文哲7000萬元交保後，今（8）日一早前往桃園蘆竹宏願大千世界祭拜父親柯承發牌位。（圖由民眾黨提供）

    前民眾黨主席柯文哲7000萬元交保後，今（8）日一早前往桃園蘆竹宏願大千世界祭拜父親柯承發牌位。（圖由民眾黨提供）

