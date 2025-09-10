中九三閱兵傅崐萁率團赴日挨中國網友批鬥 花蓮國民黨團：務實交流

國民黨立院總召傅崐萁九月初率黨團成員赴日交流，大量的支持者跟中國網友到傅崐萁臉書留言批評。（傅崐萁辦公室提供）

2025/09/10 11:31

〔記者王錦義／花蓮報導〕國民黨立院總召傅崐萁九月初率黨團成員赴日交流，大量的支持者跟中國網友到傅崐萁臉書留言批評，認為國民黨竟然在九三中國紀念人民抗日戰爭這天去日本相當不宜，國民黨花蓮縣議會黨團今天發澄清稿指出，外交不應是仇恨的延伸，而應是和平的橋樑；27名立委赴日，不是為了遺忘歷史，而是為了讓台灣在國際上爭取更多發聲的機會，為人民尋找更多合作的可能。

中國在9月3日舉行中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年重要紀念活動，而國民黨立法院黨團總召傅崐萁則是率領多名國民黨立委前往日本旅遊，9月4日並拜會日本眾議院，許多網友到傅崐萁臉書對日交流的貼文下批評，質疑國民黨27位立委在9月3日抗戰勝利紀念日前後訪問日本，是對民族歷史的背叛，甚至認為這樣的舉動是踐踏先烈尊嚴。

國民黨花蓮縣議會黨團指出，「歷史的真相，我們從未迴避；民族的尊嚴，我們從未放棄；而外交交流，正是守護未來不可或缺的道路。」強調立委赴日不是背叛，而是務實。唯有透過交流，才能讓日本社會真正聽見台灣的聲音，也才能在對話中爭取歷史正義與現實利益的平衡。國民黨不會忘記過去的血淚，但更不會讓台灣的未來停滯不前。

花蓮國民黨議會黨團強調，二戰期間，日本軍國主義確實造成無數中國同胞與台灣人民的苦難。

澄清稿指出，這段歷史是台灣社會與中華民族的共同記憶，國民黨一再強調必須銘記，絕不容扭曲、淡化或遺忘。面對區域安全挑戰、經貿轉型壓力，台灣需要更多元的外交管道與合作夥伴。如果因為歷史傷痛而拒絕一切交流，那麼台灣將被孤立，最終受害的仍是台灣人民。

