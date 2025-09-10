為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    中市長盧秀燕今召集16藍白縣市長開財劃法記者會 桃市長張善政曝缺席原因

    桃園市長張善政10日不赴台北市出席財劃法記者會，將派副市長王明鉅與會，張受訪說缺席的原因是要出席復興區基層座談會。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市長張善政10日不赴台北市出席財劃法記者會，將派副市長王明鉅與會，張受訪說缺席的原因是要出席復興區基層座談會。（記者鄭淑婷攝）

    2025/09/10 11:18

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕藍白兩黨強推財政收支劃分法修正案，分配公式卻出包，引發爭議，台中市長盧秀燕召集16位藍白縣市長，今（10）日下午將於台北市舉辦記者會，桃園市長張善政不出席，改由副市長王明鉅與會，張稍早受訪說，缺席的原因是要出席中午12點半舉辦的復興區基層座談會，他呼籲行政院長卓榮泰儘快召開縣市長座談會討論解決之道。

    張善政表示，復興區基層座談會是市府13區里長座談會的最後1場，考量往返復興區的路程，加上座談會的時間，要耗掉半天以上，若要改期可能無法找到其他時間，因此還是得準時召開，台北的記者會則請副市長王明鉅代表出席，王對於行政院近來分配款的瞭解也非常深入、清楚，代表桃市發言不會有問題。

    張善政說，雖然現在分配款有增加，但行政院也改變了一些遊戲規則，變得有點複雜，閣揆卓榮泰曾說希望趕快跟縣市首長開個會，他認為大家開始在編明年預算，若不知行政院的一些遊戲規則，編起來會非常困難，呼籲卓揆既然已釋出善意要召開座談會，就請儘快召開。

