賴清德找府院黨討論柯文哲案？民進黨駁斥：子虛烏有

民眾黨主席黃國昌聲稱，總統賴清德緊急找府院黨三巨頭開會，如何面對柯文哲出來後的憤怒。對此，民進黨發言人吳崢今（10日）表示，黃國昌的指控完全是子虛烏有的抹黑。（資料照）

2025/09/10 11:03

〔記者陳政宇／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲以7000萬元交保，現任民眾黨主席黃國昌聲稱，總統賴清德緊急找府院黨三巨頭開會，如何面對柯文哲出來後的憤怒。對此，民進黨發言人吳崢今（10日）表示，黃國昌的指控完全是子虛烏有的抹黑，民進黨不接受任何不實指控。

黃國昌昨受訪表示，賴清德8日晚間緊急找來行政院長卓榮泰、民進黨秘書長徐國勇，「府院黨三巨頭」在總統府開會，討論如何面對柯文哲出來後所引發的廣大迴響及人民憤怒；討論完後就一條龍操作，北檢發聲明，總統府再發新聞稿，奉勸賴清德若不檢討，會離人民愈來愈遠。

對此，吳崢指出，台灣是民主法治的國家，總統對於司法偵辦當中案件，態度始終一致，就是尊重司法獨立。因此，黃國昌對於總統的指控完全是子虛烏有的抹黑，民進黨不接受任何不實指控。

吳崢也強調，攻擊元首、污衊司法無助於釐清事實，希望黃國昌回歸良心，勿為追求聲量而動輒做出造謠抹黑、違法集會、攻擊員警等偏激錯誤示範，更盼民眾黨能停止政治操作，勇敢面對司法。

