黑鷹直升機孤島運補演練 核安31號演習展現防災韌性

黑鷹直升機孤島運補演練，軍民協力。（記者蔡宗憲攝）

2025/09/10 11:02

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣今（10）日舉行核安第31號演習實兵演練，其中「孤島多元運補與韌性社區演練」是演習亮點，模擬地震引發山崩，導致偏遠地區交通斷絕，形成孤島困境。國軍出動UH-60M黑鷹直升機，展現空中運補能力，迅速將醫藥、食品、飲水等物資空投災區，搭配地方居民與志工協作，確保物資精準分發，展現政府與民間協力構築的防災韌性。

演練假想屏東偏遠地區因強震與山崩，道路橋梁全毀，居民陷入孤立無援。屏東縣災害應變中心緊急請求中央支援，黑鷹直升機隨即載運9000磅物資，包含乾糧、帳篷與醫療用品，自倉庫起飛直抵災區。現場模擬地方指揮官分工，社區志工與里鄰幹部協同搬運物資，快速分送至各需求點，展現社區自救能力。

黑鷹直升機搭載雙渦輪引擎，馬力達4000匹，時速最高345公里，配備副油箱可延長航程，適合中長距離運補。2005年東部颱風重創，道路中斷導致孤島危機的經驗，凸顯空中運補的重要性。本次演練不僅驗證國軍快速整合資源的能力，更強調「多元運補」模式，跳脫陸路限制，結合空中力量與社區協力，確保災區物資無虞。

屏東縣災害應變中心表示，演練旨在檢驗中央與地方協作效率，縮短災後復原時程。居民參與物資分配與補充報告，展現社區凝聚力，成為防災關鍵一環。國軍與地方協力，搭配黑鷹直升機的高效運補，成功模擬災後應變，保障居民生活無後顧之憂，展現台灣防災韌性。

黑鷹直升機孤島運補演練，在恆春國小降落運補。（記者蔡宗憲攝）

