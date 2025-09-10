為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    黑鷹直升機孤島運補演練 核安31號演習展現防災韌性

    黑鷹直升機孤島運補演練，軍民協力。（記者蔡宗憲攝）

    黑鷹直升機孤島運補演練，軍民協力。（記者蔡宗憲攝）

    2025/09/10 11:02

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣今（10）日舉行核安第31號演習實兵演練，其中「孤島多元運補與韌性社區演練」是演習亮點，模擬地震引發山崩，導致偏遠地區交通斷絕，形成孤島困境。國軍出動UH-60M黑鷹直升機，展現空中運補能力，迅速將醫藥、食品、飲水等物資空投災區，搭配地方居民與志工協作，確保物資精準分發，展現政府與民間協力構築的防災韌性。

    演練假想屏東偏遠地區因強震與山崩，道路橋梁全毀，居民陷入孤立無援。屏東縣災害應變中心緊急請求中央支援，黑鷹直升機隨即載運9000磅物資，包含乾糧、帳篷與醫療用品，自倉庫起飛直抵災區。現場模擬地方指揮官分工，社區志工與里鄰幹部協同搬運物資，快速分送至各需求點，展現社區自救能力。

    黑鷹直升機搭載雙渦輪引擎，馬力達4000匹，時速最高345公里，配備副油箱可延長航程，適合中長距離運補。2005年東部颱風重創，道路中斷導致孤島危機的經驗，凸顯空中運補的重要性。本次演練不僅驗證國軍快速整合資源的能力，更強調「多元運補」模式，跳脫陸路限制，結合空中力量與社區協力，確保災區物資無虞。

    屏東縣災害應變中心表示，演練旨在檢驗中央與地方協作效率，縮短災後復原時程。居民參與物資分配與補充報告，展現社區凝聚力，成為防災關鍵一環。國軍與地方協力，搭配黑鷹直升機的高效運補，成功模擬災後應變，保障居民生活無後顧之憂，展現台灣防災韌性。

    黑鷹直升機孤島運補演練，在恆春國小降落運補。（記者蔡宗憲攝）

    黑鷹直升機孤島運補演練，在恆春國小降落運補。（記者蔡宗憲攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播