    首頁　>　政治

    中市民進黨團喊話盧秀燕還稅於民 普發現金5萬元

    中市民進黨團喊話盧秀燕還稅於民。（記者廖耀東攝）

    2025/09/10 11:04

    〔記者張軒哲／台中報導〕普發現金受到全民關注，台中市議會民進黨團今（10）日提出，行政院即將送出「韌性特別預算」，中央普發1萬預估最快10月發放，各地方議會也相繼要求「還稅於民」，新北市與台南市議會皆已提案並交由市府研議，台中市政府更應順應民意，市長盧秀燕儘速研擬普發方案，普發現金5萬元。

    今日台中市議會民進黨總召王立任率同黨議員張芬郁、陳雅惠、張玉嬿、李天生、林祈烽、周永鴻、黃守達等人召開記者會，王立任說，值得注意的是，台中市5位國民黨籍立委在國會中屢次強調「還稅於民」的重要性與急迫性，市議員李中亦曾提出類似構想，既然中央與地方藍營民代皆有一致主張，台中市政府更應順應民意。

    根據數據，台中市政府在盧秀燕市長任內7年間，市庫超徵200億元、市地出售1023億元，加上財劃法修正後每年可再增加288億元，合計約1511億元。以台中市286萬人口計算，平均每人可分得52860元。若普發5萬元，僅需1430億元，財政完全足以支應。

    陳雅惠指出，近年台中稅收超徵與土地標售合計逾1700億元，市庫充裕，絕非缺錢。既然有盈餘，就應「還稅於民」，這才是「媽媽市長」應盡的責任。

    王立任說，多年來台中市超徵稅收與賣地所得合計龐大，財源足以支應普發5萬元，並仍能推動建設，民進黨團嚴正要求市府正視此一民意，立即提出具體財務規劃與執行機制，還稅於民，普發現金5萬元。

