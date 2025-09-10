謝典林宣布退出國民黨主席選舉 坦言被連勝文勸退「聽他調度」

彰化縣議長謝典林今天上午在廣播節目受訪時，親口宣布退出國民黨主席選舉。（彰化議會提供）

2025/09/10 11:08

〔記者張聰秋／彰化報導〕不玩了！彰化縣議長謝典林今天上午在廣播節目受訪時，親口宣布退出國民黨主席選舉，他證實是因副主席連勝文的遊說後決定「不選了」；謝典林強調，他的支持對象將聽從連勝文的調度，「要我支持誰，我就支持誰」。

謝典林表示，他原先表態參選，是想透過參選把一些論述講清楚，最重要是先保護台中市長盧秀燕，讓她在市長任內不會直接承受民進黨的攻擊，卸任台中市長後能全心投入2028總統大選，這也是他最在乎的參選原因。

請繼續往下閱讀...

他指出，國民黨主席選舉並非只靠個人意願，還得具備龐大資源，光是登記參選就要繳交1千萬元保證金，後續還要有籌措營運經費、人脈與募款的能力，包括選舉文宣、活動等開支，才能讓國民黨重新振作，主席不僅要領導，還得能扮演後勤支援、調度地方的角色，這些都不是輕鬆的工作。

至於未來要支持誰擔任黨主席？謝典林說，既然是連勝文勸退他，他會尊重並跟隨連的安排；至於黨主席是否一定要中生代，他回應，重點不在年齡、而在心態。

謝典林指出，國民黨未來的挑戰除了2026縣市長選舉，更要思考如何促成藍白合，找到能說服民眾的方向，新任的主席應能提出具體對策，例如美國對台灣的關稅、匯率波動對產業的衝擊，以及如何照顧更多家庭，這些才是基層真正關心的議題。

謝典林表示，如果當初沒有拋出參選，他的想法根本沒人聽見，如今聲音已經傳達出去了，「這樣就夠了！」

彰化縣議長謝典林今天在廣播節目受訪中宣布退出國民黨主席選舉，證實被連勝文勸退成功。（圖擷取「千秋萬事」廣播節目）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法