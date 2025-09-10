李洋接掌運動部首任部長 侯友宜：與中央合作打造運動國家

運動部掛牌成立，奧運羽球金牌選手李洋出任首任部長，新北市長侯友宜對此表示樂觀其成，期盼中央、地方攜手合作，打造運動國家。（記者賴筱桐攝）

2025/09/10 10:49

〔記者賴筱桐／新北報導〕運動部昨天掛牌成立，奧運羽球金牌選手李洋接掌首任部長，並提出6大政策面向。新北市長侯友宜今天表示，李洋從選手出身，最能了解訓練過程面臨的挑戰，以及國家未來運動發展的重點，他樂觀其成，期待未來中央、地方攜手合作，打造運動國家。

侯友宜今天在市政會議後被問到李洋擔任運動部長的看法，他受訪表示，李洋是拿下2次奧運金牌最優秀的選手，以其背景、身分擔任運動部的首任部長，他樂觀其成。李洋從選手出身，可以了解訓練過程面臨的挑戰，如何調整步伐，尤其在培訓選手方面及國家未來運動發展的重點，相信李洋感受最多，對於李洋提出的6大運動面向，他期待中央、地方共同合作。

請繼續往下閱讀...

侯友宜指出，新北市在運動發展上，國民運動中心蓋的數量全國最多，包括成立運動聚點，培訓選手也有4級培訓方式，一點一滴希望新北市變成運動城市；此外，新北市跟職業棒球、籃球隊緊密配合，期盼未來中央、地方政府一起合作，運動不分國界、不分台灣、不分國際，希望大家攜手合作，共同打造運動城市、運動國家。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法